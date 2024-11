Nach Streit mit Bobby: Promi-Büßen-Christina will abbrechen

Christina Dimitriou (32) kommt in der sechsten Folge von Das große Promi-Büßen an ihre Grenzen. Als sie mit Bobby Chamberz aneinandergerät, brechen bei ihr alle Dämme. Er wirft ihr ihr Verhalten während der Show vor und zählt Beleidigungen auf, die die Reality-TV-Bekanntheit ihm an den Kopf geworfen haben soll. Im Gespräch mit Sam Dylan (33) gibt Christina zu, dass die Situation für sie langsam zu viel wird. "Ich will raus. Ich meine das ernst. Ich scheiße auf das Geld. Ich will weg. Du hast keine Ahnung, wie schnell ich hier wegwill", gesteht die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, woraufhin Sam sie in den Arm nimmt. Für den Influencer ist Christina seine Bezugsperson in der Show und er würde sie nur ungern ziehen lassen. Sie ist sich allerdings sicher: "Es ist einfach so, dass ich nicht mehr kann. Ich will mein positives Leben wiederhaben."

Dass die Motivation der 32-Jährigen im Keller ist, zeigt sich auch an ihrer Teilnahme am Bestrafungsspiel der Folge. Dort müssen die Kandidaten Butterstücke essen, was für Christina ein großes Problem zu sein scheint. "Das geht nicht. Ich ekele mich des Todes", wiederholt sie immer wieder. Schließlich entscheidet die Deutsche mit griechischen Wurzeln, das Spiel nicht anzutreten, wofür ihre Gruppe, bestehend aus Elsa Latifaj und Bobby, mit einem Bettenentzug bestraft wird. Ob Christina Promi-Büßen daraufhin wirklich abbricht, wird in der Episode nicht mehr verraten. Sie endet mit einem Cliffhanger, bei dem die Influencerin im Einzelinterview sagt: "Ich glaube, ich breche ab." Es bleibt spannend, denn auch in der Vorschau wird sie nicht gezeigt.

Schon in ihrer Runde der Schande war Christina in vielen Punkten uneinsichtig. Dass sie bei Reality Backpackers ihren Mitstreiter Cosimo Citiolo (42) anschrie und ihn aufforderte, abzuspecken, entschuldigte die Ex-Freundin von Aleksandar Petrovic (33) damit, nur auf die Provokation anderer reagiert zu haben. "Du schießt in deiner Wut total über das Ziel hinaus und gehst immer auf die verwundbarsten Punkte", versuchte Olivia Jones (55) ihr ihr Verhalten deutlich zu machen. Christina lebt allerdings lieber nach dem Motto: "Ihr habt mich gebumst, ich bumse euch."

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Juli 2023

Joyn Christina Dimitriou und Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

