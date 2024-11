Promi-Büßen-Christina zeigt keine Reue in Runde der Schande

Christina Dimitriou (32) soll bei Das große Promi-Büßen zu ihren Sünden stehen. In ihrer Runde der Schande in Episode drei zeigt sie sich allerdings gar nicht einsichtig. Als Olivia Jones (54) die TV-Bekanntheit auf eine Unterhaltung mit Josephine Jochmann anspricht, in der sich Christina transfeindlich über die einstige Miss-Germany-Kandidatin geäußert hatte, rechtfertigt sie sich mit den Worten: "Ich wollte ihr einfach einen fetten Spruch drücken, weil ich halt so bin." Die Dragqueen erklärt ihr daraufhin, was an ihren Äußerungen beleidigend war. "Aber so weit habe ich in dem Moment ja nicht gedacht", entgegnet die Influencerin daraufhin wieder.

Ähnlich trotzig reagiert Christina, als Olivia ihr Verhalten bei den Reality Backpackers thematisiert. Damals schrie sie im Eifer des Gefechts Cosimo Citiolo (42) an und riet ihm, abzuspecken. "Du schießt in deiner Wut total über das Ziel hinaus und gehst immer auf die verwundbarsten Punkte", erklärt ihr die Travestiekünstlerin. Die 32-Jährige findet ihre Ausraster auch nach dieser Feststellung verständlich, denn schließlich habe sie immer auf die Provokationen anderer Leute reagiert. Christinas Motto sei: "Ihr habt mich gebumst, ich bumse euch."

Die anderen Kandidaten von "Das große Promi-Büßen" beobachten das Gespräch von Olivia und Christina auf einem Bildschirm im Gemeinschaftsraum und sind entsetzt von ihrer Sturheit. Als die Ex-Freundin von Aleksandar Petrovic (33) dann deutlich macht, dass sie sich von ihren TV-Kollegen im Stich gelassen fühlt, macht sich Mitleid breit. Hobbypsychologe Bobby Chamberz vermutet: "Ich denke, sie ist sehr einsam. Da sind sehr viele Baustellen, die erst mal bearbeitet werden müssen."

Joyn Christina Dimitriou und Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / bobby_chamberz Bobby Chamberz, Realitysternchen

