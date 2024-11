Nicholas Holt bestätigt offenbar die Hochzeitsgerüchte

Nachdem Nicholas Hoult (34) seine Partnerin Bryana Holly als seine Frau bezeichnete, kursiert das Gerücht, das Paar habe schon längst geheiratet. In einem Interview mit People wird der Schauspieler jetzt danach gefragt, und er hat eine schlagfertige Antwort. "Ich denke, das ist ziemlich klar. Ich glaube, es geht aus meinem Kommentar hervor", meint er augenzwinkernd. Nicholas scheint mit seinen Worten klarzumachen, dass er die Bezeichnung für seine Partnerin ganz bewusst wählte. Genauer wird der Brite aber nicht – somit ist immer noch nicht offiziell, dass die beiden nun Mann und Frau sind.

Zu Beginn der Woche hatte Nicholas in einem Interview mit E! News am Rande der Governors Awards in Los Angeles über die erste Reaktion von Bryana auf seinen neuen Film "Nosferatu" gesprochen. Dabei handelt es sich um eine Neuverfilmung des Horrorklassikers aus dem Jahr 1922. "Ich erinnere mich daran, dass ich die Nägel meiner Frau in meiner Hand hatte. Ich dachte mir: 'Oh mein Gott, war das angespannt'", erzählte der "The Menu"-Darsteller. Damit heizte er die Gerüchteküche ordentlich an, denn zuvor bezeichnete er sie meist als seine Freundin.

Lange genug zusammen, um die Hochzeitsglocken läuten zu lassen, sind Bryana und Nicholas in jedem Fall – offiziell ist ihre Beziehung seit 2017. Auch eine kleine Familie haben die beiden schon gegründet: 2018 kam ihr älterer Sohn Joaquin zur Welt, im Oktober 2022 wurde sein Geschwisterchen geboren. Die beiden Kinder hält das Paar strikt aus der Öffentlichkeit – bisher gibt es wenig Aufnahmen der Sprösslinge. Das änderte sich allerdings im April dieses Jahres: Zu einem Basketballspiel der Atlanta Hawks gegen die Milwaukee Bucks nahm Nicholas seinen Sohn mit in die Halle.

Bryana Holly im Januar 2015 in Los Angeles

Getty Images Nicholas Hoult bei den Golden Globes, 2019

