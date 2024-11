Robbie Williams sendet Liam Paynes Familie Beileidsbekundung

Robbie Williams (50) hat sich mit emotionalen Worten an die Familie von Liam Payne (✝31) gewandt, nachdem er aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht an der Beerdigung des ehemaligen One Direction-Stars teilnehmen konnte. Wie Mirror berichtet, soll der ehemalige X-Faktor-Juror, den eine enge Freundschaft mit Liam verband, nun direkt die Familie des Verstorbenen kontaktiert haben, um seine Anteilnahme auszudrücken. Bereits im Vorfeld hatte der britische Sänger in einer liebevollen Hommage seine Trauer öffentlich bekundet: "Er war der Strahlendste in jedem Raum und hat immer alle glücklich und zufrieden gemacht." Robbie war einer von vielen Prominenten, die sich trotz Abwesenheit bei der Beerdigung betroffen zeigten und Liams Familie durch Blumensendungen ihre Anteilnahme zeigten.

Auch Nicole Scherzinger (46), ebenfalls ehemalige X-Factor-Jurorin und langjährige Weggefährtin Liams, konnte nicht an der Trauerfeier teilnehmen, schickte jedoch tröstende Worte an die Familie des verstorbenen Sängers. Sie erinnerte sich laut Mirror in einem rührenden Statement an die gemeinsame Zeit mit Liam, die bis zur Gründung von One Direction zurückreichte. Die Trauerfeier fand am 20. November in Amersham, nordwestlich von London, statt und wurde von vielen prominenten Gästen begleitet. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Liams ehemalige Bandkollegen von One Direction. Für Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) war es das erste Wiedersehen nach fast einem Jahrzehnt.

Als Mitglied von One Direction wurde Liam weltweit gefeiert und prägte die Popkultur der 2010er-Jahre. Neben seinem musikalischen Erfolg engagierte sich der Sänger in verschiedenen sozialen Projekten. Um sein Vermächtnis weiterzuführen, wurde eine GoFundMe-Seite ins Leben gerufen, die ein Kinderkrebszentrum am Great Ormond Street Hospital unterstützen soll. Liam starb am 16. Oktober durch einen Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires.

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Liam Payne im Jahr 2018

