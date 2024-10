Robbie Williams erinnert mit herzlichem Tribut an Liam Payne

Liam Paynes (✝31) Tod geht an keinem seiner Wegbegleiter spurlos vorbei. Auch Robbie Williams (50) teilt nun seine Erinnerungen an das One-Direction-Mitglied auf Instagram. "Was für ein gut aussehender, talentierter Junge. Was für ein tragischer, schmerzlicher Verlust für seine Freunde, seine Familie und seine Fans", schreibt der "Let Me Entertain You"-Interpret. Robbie glaube, dass seine Geschichte um ein Haar genauso hätte enden können wie die des jüngeren Sängers: "Mit 31 hatte ich immer noch meine Dämonen. Ich wurde rückfällig und hatte Schmerzen [...]. Durch die Gnade Gottes oder dummes Glück bin ich immer noch hier."

Die beiden Musiker lernten sich bei X Factor kennen, wo Robbie ein Mentor für die Boygroup sein sollte. Doch ganz so hilfreich war der Familienvater nicht: "Ich habe kaum etwas getan, um ehrlich zu sein. Ich hing nur mit ihnen herum. Sie waren alle herrlich frech und nett. Ich genoss einfach das Herumalbern mit ihnen." Seitdem habe er immer wieder mit Liam Kontakt aufgenommen, wenn er sich Sorgen um den Briten machte. Zu dem ergreifenden Text teilt Robbie auch einen Screenshot von E-Mails, die sie sich im Juni 2022 zugeschickt hatten. Darin dankt der "Strip That Down"-Interpret seinem älteren Kollegen und verspricht: "Ich bin verdammt nervös, aber ich werde keinen Rückzieher machen, du hast mein Wort." Worum genau es dabei geht, erklärt der Take-That-Frontmann nicht.

Inzwischen haben sich auch alle One-Direction-Mitglieder zu Liams Tod geäußert. Nach Louis Tomlinson (32), Harry Styles (30) und Zayn Malik (31) meldete sich zuletzt Niall Horan (31) auf Social Media. "Liam hatte so viel Energie und eine Leidenschaft für die Arbeit, die ansteckend war. Er war der Strahlendste in jedem Raum und hat immer alle glücklich und zufrieden gemacht", erklärte der Blondschopf.

Getty Images Robbie Williams im September 2024

Getty Images One Direction im Dezember 2014

