Selena Gomez hat große Zukunftspläne mit ihrem Freund Benny

Selena Gomez (32) hat in einem Interview Details über ihre Beziehung mit Benny Blanco (36) enthüllt. Gegenüber dem Hollywood Reporter beschreibt die Sängerin die Beziehung zu Benny als "die sicherste", die sie je erlebt habe. Die "Only Murders in the Building"-Darstellerin und der Musikproduzent sind seit Juli 2023 ein Paar und teilen seit Dezember desselben Jahres regelmäßig Momente ihrer Beziehung online. Selena erklärte im Interview weiter: "Ich sehe eine Zukunft mit dieser Person", und begründete ihre Entscheidung für die Öffentlichmachung damit, dass es helfe, den Neugierigen zuvorzukommen. "Wenn du ein bisschen was preisgibst, sind sie nicht so hungrig, dir nachzujagen."

Die Beziehung der beiden begann relativ unspektakulär, da sie sich schon seit Jahren kannten. Sie arbeiteten 2019 gemeinsam an dem Song "I Can't Get Enough" mit J. Balvin (39) und Tainy. Benny erzählte kürzlich in einem Livestream mit Kai Cenat, dass Selena den ersten Schritt gemacht und er erst während eines Essens gemerkt habe, dass es sich um ein Date handele. "Sie fragte mich, 'Wollen wir was essen gehen', und ich hatte keine Ahnung, dass es ein Date war", erinnerte sich Benny lachend. Nach diesem Überraschungsdate war klar: Beide wollten mehr Zeit miteinander verbringen.

Obwohl Selena zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Welt gehört, schafft sie es, wichtige Teile ihres Lebens privat zu halten. Trotz ihrer offenen Posts über die Beziehung auf Instagram betont die Sängerin, dass vieles unbemerkt bleibe und nur für sie selbst bestimmt sei. Auf den sozialen Medien zeigt sie Benny oft, zuletzt als Begleitung zu den Golden Globes 2024. Für Benny ist Selena nicht nur seine Partnerin, sondern seine beste Freundin. "Jeder Tag mit ihr ist der beste meines Lebens", schwärmte er kürzlich in einem Interview mit People.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im Oktober 2024 in Los Angeles

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

