Insider verrät: Benny ist Selena Gomez' "Seelenverwandter"!

Selena Gomez (31) hat ihrem Benny Blanco (36) so einiges zu verdanken! Das soll ein Insider laut Ok! verraten haben. "Sie vertraut Benny. Trotz der Bedenken ihrer Freunde, dass sich die Sache zu schnell entwickele, denkt Selena, dass er ihr Seelenverwandter sei und er ihr Leben gerettet habe", merkt die Quelle an und fügt hinzu, dass die Sängerin in ihm "den Einen" sehe. Ferner heißt es, Benny habe ebenfalls ihr Selbstbewusstsein gestärkt und ihr geholfen, sich selbst zu akzeptieren. "Sie ist nicht länger darauf fokussiert, was andere Leute von ihr halten!", behauptet der Insider.

Bereits vor wenigen Tagen äußerte sich die Sängerin in einem Interview mit Apple Music zu ihrer Beziehung mit dem Musikproduzenten – und in diesem schwärmte sie auf supersüße Art von ihrem Schatz! "Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert", erklärte die BFF von Taylor Swift (34) und fügte hinzu: "Ich denke, es ist wirklich schön, sich an jemanden anzulehnen, der die Welt, in der ich lebe, versteht!" Bei ihrem Benny fühle sie sich besonders geborgen und sicher.

Im Dezember vergangenen Jahres bestätigte die Beauty erstmals ihre Beziehung mit dem Songwriter. Nachdem sie ein zuckersüßes Kuschelfoto auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hatte, auf dem ihr Schatz nicht eindeutig zu erkennen war, likte Selena einen Beitrag, in dem die Vermutung geäußert wurde, dass es sich um Benny handele. Bereits damals wollte die "Love You Like a Love Song"-Interpretin ihre Begeisterung nicht verstecken und kommentierte fleißig: "Er ist mein Ein und Alles. Er ist einfach das Beste, das mir je passiert ist. [...] Und er hat mich besser behandelt als jemals ein Mann zuvor!" Vor ihrem Liebsten war Selena unter anderem mit zwei weiteren Herren der Musikbranche liiert: The Weeknd (34) und Justin Bieber (30).

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Instagram / selenagomez Selena Gomez mit einem unbekannten Mann

