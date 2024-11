Benny Blanco enthüllt Details über erstes Date mit Selena

Benny Blanco (36) plauderte kürzlich über sein erstes Date mit Selena Gomez (32). In einem Live-Stream auf Kai Cenats Twitch-Kanal enthüllte Benny, dass die Schauspielerin und Sängerin den ersten Schritt machte, indem sie ihn spontan zum Abendessen einlud. "Es war verrückt, sie fragte einfach: 'Willst du essen gehen?'", erzählte er. Benny war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, dass es sich um ein romantisches Treffen handelte. "Wir gingen erst mal etwas trinken, und ich hatte nicht mal gecheckt, dass es ein Date war. Sie meinte: 'Für ein Date hätte ich mich anders angezogen.' Und ich so: 'Moment, was? Das ist ein Date?' Ich war völlig ahnungslos", plauderte der 36-Jährige aus.

Weiter erzählte Benny auch, wie sich die Dinge zwischen ihnen entwickelten: "Sie musste früher gehen, weil sie am nächsten Tag ein Video drehen musste. Zwei Tage später hingen wir wieder zusammen ab und ich dachte: 'Okay, sie scheint mich echt zu mögen.' Also hab ich sie einfach geküsst. Und der Rest ist Geschichte." Dabei betonte der Musiker auch die Freundschaft, die die Grundlage ihrer Beziehung bildet. Die beiden Stars, die bereits seit vielen Jahren eine Freundschaft verbindet, erkannten erst nach und nach, dass aus dieser mehr werden könnte. Erst sechs Monate nach ihrer anfänglich heimlichen Beziehung beschlossen sie, ihre Liebe öffentlich zu machen. Ein Insider betonte gegenüber Us Weekly: "Sie glauben beide, dass sie die Person gefunden haben, mit der sie für immer zusammen sein werden."

Doch nicht nur in der Liebe, sondern auch im Beruf läuft es für beide rund: Selena, bekannt aus der Serie Only Murders in the Building und für Hits wie "Come And Get It", hat es geschafft, sowohl im Schauspiel als auch in der Musikbranche erfolgreich zu sein. Benny hat sich währenddessen als Produzent und Songwriter einen Namen gemacht, indem er mit Künstlern wie Ed Sheeran (33), Rihanna (36) und Katy Perry (40) zusammenarbeitete. Zusätzlich geht Benny als Social-Media-Star im Netz ganz offenherzig mit seiner Beziehung zu der Sängerin um.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf einem Selfie, Instagram, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

Anzeige Anzeige