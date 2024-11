So groß ist Pietro Lombardi und Lauras Baby Amelio schon

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypas (28) zweiter gemeinsamer Sohn Amelio Elija ist nun schon drei Monate alt. Der Spross der Influencerin und des DSDS-Gewinners kam als Frühchen zur Welt, doch er scheint kräftig aufgeholt zu haben. In ihrer Instagram-Story teilt die stolze Mama ein Foto des Kleinen, wie er in seinem Bettchen liegt. Dabei hebt der Wonneproppen seinen Kopf schon ganz alleine. Die Verlobte des Sängers könnte nicht stolzer sein. "Er hält schon fleißig sein Köpfchen", schreibt die ergriffene Mutter zu dem Schnappschuss.

Sowohl Amelio als auch das erste Kind des Paares, Leano, kamen früher als geplant zur Welt. Am Welt-Frühgeborenen-Tag sprach Laura im Netz darüber, wie herausfordernd das für sie als Mutter war. "Ich erinnere mich an die vielen Ängste, die schlaflosen Nächte und all die Momente, in denen wir uns einfach nur gewünscht haben, dass ihr gesund werdet", offenbarte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte. Heute ist sie stolz darauf, wie sich ihre Jungs entwickelt haben: "Wenn ich euch anschaue, sehe ich Kämpfer. Kleine, tapfere Kämpfer, die uns mit jedem Lächeln daran erinnern, wie kostbar das Leben ist."

Pietro und Laura gerieten in den vergangenen Wochen aus unangenehmen Gründen in die Schlagzeilen. Anfang Oktober kam es zu einem Polizeieinsatz im trauten Heim der kleinen Familie. Gegenüber Bild stellte die 28-Jährige vor Kurzem klar, was damals wirklich passiert war. "Es war wirklich so ein krasser Streit, den wir so noch gar nicht hatten", erklärte sie. Der "Señorita"-Interpret habe sie allerdings nicht körperlich angegriffen: "Er hat mich nicht geschlagen. Er hat mich am Arm festgehalten, und er war sehr lautstark. Ich habe geweint. Ich wusste mir in der Situation nicht zu helfen."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Amelio Elija, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

Anzeige Anzeige