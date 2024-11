Trotz Schwangerschaft: Gisele Bündchen will nicht heiraten

Gisele Bündchen (44) und Joaquim Valente (35) freuen sich über Nachwuchs. Das Model ist mit ihrem dritten Kind und dem ersten gemeinsamen Kind des Paares schwanger. Obwohl die beiden seit Sommer 2023 zusammen sind, steht eine Hochzeit derzeit nicht auf der Agenda. "Sie sind verliebt und glücklich", verrät ein Insider Us Weekly. Gemeinsam wollen sie sich jetzt auf die bevorstehende Elternschaft konzentrieren. Erst kürzlich zeigte das Model in Miami stolz ihren Babybauch in einem kleinen schwarzen Kleid.

Giseles Schwangerschaft sorgte für einige Überraschungen: Sie hatte sich erst im Oktober 2022 nach 13 Jahren Ehe von dem ehemaligen NFL-Quarterback Tom Brady (47) getrennt. Trotz des unerwarteten Nachwuchses ist das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann entspannt. Tom erfuhr zeitnah von der Schwangerschaft und unterstützt Gisele in ihrer neuen Lebenssituation. Die beiden pflegen weiterhin eine enge Co-Elternschaft für ihre gemeinsamen Kinder Benjamin (14) und Vivian.

Seit Gisele und Joaquim im Sommer 2023 zusammengefunden haben, hat sich ihre Beziehung stetig entwickelt. Besonders erfreulich ist für das Supermodel, dass sich der Jiu-Jitsu-Trainer blendend mit ihren Kindern versteht. Er nimmt aktiv an Familienaktivitäten teil und unterstützt die Interessen von Benjamin und Vivian. Auch die Kinder sind gespannt auf das neue zukünftige Familienmitglied. Während Joaquim zum ersten Mal Vater wird, freut sich Gisele, die auch Stiefmutter von Toms ältestem Sohn Jack (17) ist, auf ihre erneuten Mutterfreuden.

Anzeige Anzeige

Backgrid/MEGA Gisele Bündchen in Miami, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

Anzeige Anzeige