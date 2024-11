Zweistellig: So viel hat Sandra bei "7 vs. Wild" abgenommen

Für SelfieSandra (25) war 7 vs. Wild nicht nur ein Kampf gegen die Wildnis, sondern auch gegen die Pfunde. Während ihrer Zeit in Neuseeland verzichtete die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov heißt, komplett auf Nahrung. In einem YouTube-Video plaudert sie nun aus, wie sich das auf ihren Körper ausgewirkt hat. "Ich glaube, ich habe in einer Woche [...] fast zehn Kilo runter", berichtet die gebürtige Bielefelderin. Mit dieser Veränderung ist sie sehr zufrieden: "Ich glaube, man sieht es mir im Gesicht an. Es ist ein guter Start, um weiter abzunehmen. '7 vs. Wild' sollte ja eh meine Diät sein."

Dass Sandra acht Tage lang in der Extremsituation durchgehalten hat, liegt ihrer Meinung nach vor allem an den anderen Teilnehmern. Besonders mit Julia Beautx (25) verstand sie sich bestens. "Julia ist für mich die krasseste Powerfrau. Sie hat jeden Tag dafür gesorgt, dass ich noch bleibe", gesteht Sandra in ihrem Video. Auch Joey Kelly (51) ist ihr gut in Erinnerung geblieben: "Dieser Kerl! Was der für eine Kraft und ein Mindset hat, ist heftig."

Für Sandra war an Tag acht Schluss, weil ihr Körper nicht mehr mitspielte. Nachdem sie schon wegen ihrer Periode und der Minusgrade gelitten hatte, entwickelte die 25-Jährige eine Blasenentzündung und wollte keinen medizinischen Notfall riskieren. "Ich glaube, ich kann es nicht, es krampft sich schon so nach vorne zusammen", erklärte die Social-Media-Berühmtheit ihren Kollegen in der Show. Auch der Survival-Experte Joe Vogel riet ihr, das Experiment "7 vs. Wild" an diesem Punkt abzubrechen.

https://www.instagram.com/p/DAlupyWgLla/?hl=de&img_index=1 SelfieSandra, Let's Hugo, Julia BeautX und Stefan „SurvivalDeutschland" Hinkelmann

YouTube / selfiesandra SelfieSandra, "7 vs. Wild"-Star

