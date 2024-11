Bereut Sandy Meyer-Wölden das Bekanntgeben ihrer Beziehung?

Erst im Oktober gab Sandy Meyer-Wölden (41) durch einen Instagram-Beitrag öffentlich bekannt, dass sie in einer Beziehung ist – mittlerweile sind die Designerin und der Unternehmer aber schon wieder getrennt. Bereut Sandy es nun, ihre Liebe überhaupt erst verkündet zu haben? In ihrem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex-Mann Oliver Pocher (46) erklärte sie: "Man muss sich natürlich auch sicher sein, wenn man mit so einer Entscheidung an die Öffentlichkeit geht." Allerdings sei ihr diese Entscheidung durch Presseanfragen, ob die Liebesgerüchte wahr sind, mehr oder weniger abgenommen worden. "Klar kann man dann sagen: 'Kein Kommentar, ich sage da nichts zu. Ich äußere mich nicht zu meinem Beziehungsstatus'", meinte Sandy, fügte später aber entschieden hinzu: "Ich sage mal so: Ich bereue das nicht. [...] Von meiner Seite bereue ich nichts, ich würde es wieder genauso machen."

Wie die 41-Jährige erklärte, sei es ihr ein "Bedürfnis" gewesen, ehrlich zu sein und offenzulegen, "was in ihr los ist, wie es ihr geht, was passiert". Genauso denkt sie über die Verkündung ihrer Trennung: "Mein Freund hat sich von mir getrennt. Und auch wenn es mir schwerfällt, versuche ich, dafür Verständnis aufzubringen", schrieb die Podcasterin auf Instagram. Für gewöhnlich würde sie diese intimen Details nicht unbedingt im Netz veröffentlichen – das habe sie viel Mut gekostet. Die Ehrlichkeit darüber, was sie zu diesem Zeitpunkt dachte und fühlte, tat ihr dennoch gut, resümierte Sandy in dem Podcast: "Und das hat mir sehr gutgetan, das war sehr heilend, auch mal einfach so meinen Schmerz aufzuschreiben, das zu teilen."

Sandy und ihr Ex Alexander lernten sich im vergangenen Juli bei einer Veranstaltung kennen – und zwischen ihnen habe es auf Anhieb heftig gefunkt. Nach rund fünf Monaten erklärte der Geschäftsmann die Beziehung jedoch für beendet. Den Trennungsgrund behält die gebürtige Münchnerin für sich. Zudem scheint sie unsicher, ob sie und ihr Verflossener nach dem für sie schmerzhaften Aus noch Freunde bleiben können. "Keine Ahnung", lautete ihre Antwort auf die Frage, die sie von Ex-Mann Olli gestellt bekam.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Alexander Müller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige