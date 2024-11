Boris Becker feiert ersten Geburtstag ohne Mutter Elvira (†)

Der Geburtstag sollte eigentlich eine Zeit der Freude sein – für Boris Becker (57) ist sein diesjähriger Ehrentag leider das genaue Gegenteil, denn ein tragischer Verlust überschattet für ihn heute wahrscheinlich alles: Der Ex-Tennisspieler hat erst gestern seine Mutter Elvira verloren. Die 89-Jährige wurde am Donnerstag leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Das wurde dem Sportler per Telefon mitgeteilt, da er mit seiner Frau in Mailand lebt. Wie Bild berichtet, ist Boris gerade auf dem Weg zurück in seine Heimatstadt Leimen in Baden-Württemberg. Zusammen mit seiner Schwester Sabine wird er sich um alles Organisatorische kümmern und den Abschied seiner Mutter planen – und das an seinem 57. Geburtstag.

Boris hat sich bereits selbst zu dem Verlust seiner Mama auf Instagram gemeldet. Dort lud er heute Morgen eine Reihe von Fotos hoch, die ihn und seine Mutter im Laufe der Jahre zeigen. Dazu schrieb er rührend: "Meine liebe Mama ist von uns gegangen. Ich habe dir alles zu verdanken, was ich im Leben erreicht habe. Es ist ein großer Schmerz, den ich momentan fühle." Elvira habe ihn zu einem "starken Mann" gemacht – wie er außerdem herzergreifend preisgibt, habe es am Tag seiner Geburt ebenso geschneit wie am Tag von Elviras Tod.

Boris und seine Mama pflegten ein sehr enges Verhältnis. Immer wieder zeigte er im Netz, wie sehr er sie liebte. Zuletzt hat er sie am Muttertag in diesem Jahr besucht. Natürlich war damals auch seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro mit. Die Risikoanalystin soll einen sehr guten Draht zu Elvira gehabt haben. Wie Bild berichtete, überzeugte sie schon beim ersten Treffen im Jahr 2022. "Wegen ihrer Deutschkenntnisse und weil sie ihr einen Kuchen mitgebracht hat. Elvira hat Boris ihren Segen für die Beziehung gegeben", meinte ein Informant aus dem Umfeld der Verstorbenen.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Familie

Instagram / borisbeckerofficial Die Mama von Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, Muttertag 2024

