Cheyenne Ochsenknecht hat ihre Eltern als Kind kaum gesehen

Im ARD-Talk "deep und deutlich" hat Cheyenne Ochsenknecht (24) offen über ihre Kindheit gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin verriet, dass sie ihre Mutter Natascha Ochsenknecht (60) in jungen Jahren nur selten gesehen hätte, da diese schwer krank und viel in der Klinik gewesen sei. "Meine Mutter war zweimal klinisch tot und es war eine schwierige Zeit", gestand Cheyenne in der Sendung. Auch zu ihrem Vater Uwe (68) bestand aufgrund seiner Karriere wenig Kontakt. Cheyenne wurde stattdessen von einer kroatischen Nanny betreut, die, so Cheyenne, "nicht so nett zu mir war".

Cheyenne berichtete weiter, dass ihr Vater Uwe aufgrund seiner Schauspielkarriere selten zu Hause gewesen sei. Ihre Brüder Wilson und Jimi Blue waren mit "Die Wilden Kerle" beschäftigt und ebenfalls oft abwesend. "Es war nicht so eine blühende Zeit", sagte sie rückblickend. Jahre später habe diese Lücke ihr jetziger Ehemann Nino Sifkovits gefüllt. Ihre Mutter Natascha hatte mit ihren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie wurde mehrfach operiert, unter anderem wegen einer Hirnhautentzündung, eines gutartigen Tumors oberhalb der Nase und am Bauch. "Mit meiner Mutter konnte ich nicht viel anfangen, sie konnte mich jetzt nicht hochheben, wie ein anderes Kind das wird, aber wenn sie gesund war und wenn sie zu Hause war, war sie da", erklärte die Influencerin.

Erst Ende Oktober äußerte sich Cheyenne zu dem schwierigen Verhältnis zu ihrem Papa Uwe. "Das ist halt immer eine Sache der Prioritäten. Wenn er in seiner Freizeit lieber auf seinem Sofa auf Mallorca ist als bei uns, dann ist das so", erklärte sie gegenüber Gala. Sie räumte jedoch ein, dass sie wisse, dass es aufgrund seines Jobs kompliziert sei, einen gemeinsamen Termin zu finden. In dem Podcast "Frühstück bei mir" erklärte sie: "Ich habe mittlerweile [mit der Vater-Tochter-Beziehung] abgeschlossen."

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, TV-Persönlichkeiten

Instagram / uweochsenknecht Cheyenne und Uwe Ochsenknecht im August 2023

