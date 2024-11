Deswegen muss Rod Stewart seine vielen Sportwagen verkaufen

Der britische Rockstar Rod Stewart (79) hat angekündigt, dass er sich von seiner Sammlung italienischer Sportwagen trennen werde. Die Entscheidung gab der 79-Jährige auf Instagram bekannt. Er schrieb: "Unglücklicherweise muss ich wegen der Schlaglöcher auf unseren Straßen vielleicht neue Besitzer für sie finden." Der Sänger betonte weiter, dass es ihm schwerfalle, die fünf wunderschönen Hybridsportwagen – die er als "wahre Kunstwerke" bezeichnet – abzugeben.

In seinem Instagram-Post zeigt sich Rod vor seinen farbenfrohen Autos. Dazu schrieb er: "Ich bin extrem glücklich und ewig dankbar, Inhaber dieser fünf wunderschönen Hybridsportwagen zu sein." Er bedankte sich bei seinen Fans und betonte: "Ihr seid der alleinige Grund, warum ich sie besitze." Seit den 1970er Jahren ist der Rockstar ein begeisterter Fahrer dieser ikonischen Autos, von denen sich Ferraris und Lamborghinis in seiner Sammlung befinden. Rods Frustration über die britischen Straßenverhältnisse geht sogar so weit, dass er im Jahr 2022 einige Schlaglöcher in der Nähe seines Hauses selbst reparierte. In humorvollen Videos auf Instagram erklärte er damals, dass er sich dieser Aufgabe widme, weil sich "niemand sonst darum kümmert".

Zu den größten Hits von Rod zählen "Maggie May", "I Am Sailing" und "Do Ya Think I'm Sexy?". Der 79-Jährige gehört mit mehr als 250 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten britischen Sängern. Seit 2007 ist er mit Penny Lancaster (53) verheiratet. Gemeinsam leben sie in einem weitläufigen Herrenhaus an der Grenze zwischen Hertfordshire und Essex, das nordöstlich von London liegt.

Getty Images Rocksänger Rod Stewart vor seinem Lamborghini Miura, 1971

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart im November 2023

