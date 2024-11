Fans kritisieren Stefan Raabs Aussagen in seiner neuen Show

Seit seinem großen Comeback im vergangenen September schafft es Stefan Raab (58) wieder regelmäßig in die Schlagzeilen. Es sind aber nicht nur die Einschaltquoten seiner neuen Show oder seine Ambitionen für den Eurovision Song Contest, über die gesprochen wird – mit einigen Kommentaren, die er bei "Du gewinnst hier nicht die Million" schon brachte, trat der Moderator ganz schön ins Fettnäpfchen. Zuschauer auf Social Media scheinen sich einig zu sein: Stefan hat es mit vielen seiner Aussagen übertrieben. "So genial Stefan Raab als Musiker, so unterirdisch sein Neunziger-Stand-up-Programm", reagiert nicht nur ein X-Nutzer kritisch.

Auch auf Instagram hagelt es negative Kommentare zu Raabs fragwürdigen Aussagen. "Raabs Comeback zeigt zumindest eines: Früher war nicht alles besser", schreibt ein Zuschauer, während ein anderer kundtut, dem Kult-Fernsehstar innovativere Unterhaltung zugetraut zu haben: "Anstrengend. Kommt da noch was oder war das die angekündigte Showsensation von Raab?" Ob fragwürdige Witze über den "Golden Bachelor" oder unangemessene Satire über die Grünen-Politikerinnen Ricarda Lang und Annalena Baerbock (43) – weder für Altersdiskriminierung noch für Bodyshaming erntete der Showmaster viele Lacher von seinem Publikum.

Kann Stefan sich Sprüche wie diese noch lange leisten? Der Mega-Erfolg, den sich der TV total-Star wohl von seiner neuen Sendung erhofft hatte, blieb bis jetzt aus. Während zu Beginn noch rund 790.000 Zuschauer innerhalb einer Woche einschalteten, fallen die Einschaltquoten seitdem vehement ab. Ende Oktober konnte der 58-Jährige laut Quotenmeter mit "Du gewinnst hier nicht die Million" nur noch 280.000 TV-Fans zum Einschalten bewegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, TV-Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

Anzeige Anzeige