Negativrekord: Stefan Raab brechen die Streamingzahlen weg

Seit September ist Stefan Raab (58) zurück in der deutschen Fernsehlandschaft – auf RTL+ können Fans seine neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" streamen. Sechs Ausgaben wurden dort bislang ausgestrahlt, der Erfolg bleibt jedoch aus. Während zu Beginn noch rund 790.000 Zuschauer innerhalb einer Woche einschalteten, befindet sich die Einschaltquote seither im Sturzflug. Wie Quotenmeter nun berichtet, haben in der vergangenen Woche insgesamt nur noch 280.000 Nutzer für mindestens eine Sekunde der Show auf RTL+ eingeschaltet. Damit hat Stefan einen neuen Negativrekord aufgestellt.

Auch für die Teilnehmer der Show fiel der Erfolg bislang eher mau aus. In der Sendung können sich Kandidaten in Quizrunden und verschiedensten Spielen gegen den Entertainer behaupten und somit Geld gewinnen – an die 14 Glücklichen, die bereits eine Chance bekommen haben, wurden bis dato allerdings nur 5.000 Euro ausgezahlt. Somit waren alle Kandidaten bislang schnell weg vom Fenster, ebenso wie die Moderatoren der Show. In den ersten drei Folgen führte noch Stefans Ex-Sidekick Elton (53) durch den Abend, anschließend lösten ihn Jan Köppen (41), Sophia Thomalla (35) und zuletzt Frauke Ludowig (60) ab.

Aktuell findet Stefans neuestes TV-Projekt nur im Streamingbereich statt – doch dabei soll es in Zukunft nicht bleiben. RTL-Chef Stephan Schmitter verkündete kürzlich gegenüber dpa: "Stefan Raab kommt noch dieses Jahr mit einem großen TV-Event ins lineare Fernsehen bei RTL zurück." Mit Details hielt er sich allerdings zurück. Anfang 2025 soll das Programm mit dem Ex-TV Total-Moderator dann noch einmal erweitert werden.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

RTL / Julia Feldhagen Frauke Ludowig und Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

