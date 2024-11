Krasse Veränderung: Simone Biles überrascht mit Bob-Frisur

Die weltbekannte Turnerin Simone Biles (27), deren Frisur von Fans schon mehrfach hart kritisiert wurde, hat mit einer überraschenden Typveränderung für Aufsehen gesorgt. Vor wenigen Tagen präsentierte die Olympiasiegerin ihre neue Bob-Frisur erstmals auf Instagram. Auf einem Selfie zeigte sie sich mit kinnlangen, welligen Haaren und einem tiefen Seitenscheitel. Dazu trug Simone ein lässiges Outfit: Ein schwarzes Oversize-Trikot als Minikleid, dazu silberne Overknee-Stiefel. Der neue Look ist eine auffällige Veränderung im Vergleich zu der prächtigen, langen Mähne, für die sie zuvor einerseits kritisiert und andererseits von vielen Frauen beneidet wurde.

Bereits während der Olympischen Spiele 2024 in Paris stand die Sportlerin aufgrund ihrer Haare eher unfreiwillig im Fokus des öffentlichen Interesses. Dort zeigte sie sich mehrfach mit krausem Haar, das durch die hohe Luftfeuchtigkeit in Mitleidenschaft gezogen wurde – eine Tatsache, die vielen Sportfans offenbar missfiel, wie PinkNews berichtete. Online äußerten sich zahlreiche Menschen erstaunlich kritisch, was Simone prompt mit charmanter Schlagfertigkeit konterte. "Mischt euch nicht in meine Haare ein", schrieb sie auf Instagram und amüsierte sich über die herausfordernden Wetterbedingungen in Paris, die ihre Frisur beeinträchtigten.

Simone hat gelernt, selbstbewusst mit Kritik umzugehen – besonders wenn es um ihr Aussehen geht. Selbst auf Fotos von ihrer Hochzeit, die sie im April 2023 mit Jonathan Owens (29) feierte, wurde ihre Frisur von Fans via Social Media kritisch analysiert. Doch Simone beweist immer wieder, dass sie sich von negativen Stimmen nicht aus der Ruhe bringen lässt: In einem Interview mit Elle sprach die Turnerin im Juli bereits offen darüber, wie sie im Laufe der Jahre gelernt hat, ihre natürliche Haarstruktur zu lieben. So bleibt sie trotz öffentlicher Kritik selbstbewusst und gilt damit für viele Frauen als strahlendes Vorbild.

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Getty Images Simone Biles bei Olympia 2024

