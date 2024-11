Prinz Harry veranstaltet Weihnachtsfeier ohne seine Meghan

In den vergangenen Tagen machte immer wieder das Gerücht die Runde, dass Prinz Harry (40) und seine Meghan (43) wohl getrennt Weihnachten verbringen würden. Jetzt ist bekannt, dass der Prinz tatsächlich ohne seine Liebste feiern wird – zumindest im Rahmen eines Charity-Events. Wie OK! berichtet, organisiert der Royal für den 10. Dezember eine virtuelle Weihnachtsfeier für Scotty's Little Soldiers, an der er selbst teilnehmen möchte. Harry ist seit 2022 in Kontakt mit den Mitgliedern dieser gemeinnützigen Organisation. Sie zielt darauf ab, Kindern zu helfen, deren Eltern für das Militär tätig waren und bei Einsätzen verstarben.

Bereits seit vergangenem September nehmen die Sussexes vermehrt getrennt an Veranstaltungen teil. Die öffentlichen Solo-Auftritte sorgen für Spekulationen darüber, dass das Duo sich, zumindest beruflich gesehen, in verschiedene Richtungen entwickelt. Ein Insider hat dem Magazin gegenüber eine klare Einschätzung diesbezüglich geäußert: "Der Herzog und die Herzogin sind jetzt als Individuen in Schwung gekommen – nicht nur als Paar!" So konzentriere sich der Rotschopf vorrangig auf seine philanthropische Arbeit, während Meghan ihre unternehmerischen Tätigkeiten verfolge.

Wie OK! zuvor berichtete, gab der königliche Redakteur Richard Eden ebenfalls seine Sichtweise über die aktuellen Entwicklungen im Berufsleben des Paares preis. Dabei betonte der Experte vor allem, dass er den von Harry eingeschlagenen Weg äußerst kritisch betrachte. Richard erläuterte, dass der Brite noch immer seinen Platz in der Welt suche: "Harry wandelt immer noch auf dieser sehr schwierigen Linie zwischen Berühmtheit und Königtum [...]. In Amerika versucht er immer noch, den königlichen Narren zu spielen, den Witzbold, wenn er in diese Talkshows geht." Laut ihm würde Harrys Bruder Prinz William (42) sich an seiner Stelle niemals so geben, sondern disziplinierter vorgehen.

Anzeige Anzeige

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Anzeige Anzeige