"Real Housewives"-Stars trauern: Matt Byars mit 37 gestorben

Der "The Real Housewives of Potomac"-Star Matthew Byars ist verstorben. Der Talent-Manager starb im Alter von 37 Jahren. Seine beste Freundin und Co-Star Melissa Gorga betrauerte Matt in einem Instagram-Video, das sie mit einer Frage betitelte: "Warum hast du mir nichts gesagt, Matt?" Der Clip zeigt Bilder von ihr und dem Unternehmer. "Ich weiß, das Leben war hart. Ich weiß", schrieb sie außerdem und bedankte sich bei ihrem Freund für seine Loyalität.

In ihrem Tribut erzählte Melissa ihren Followern zudem von Matts Humor: "Deine Witze – du hattest sie immer. Du hättest auf der Bühne stehen sollen." Mit den Worten "Ich wünschte, ich hätte dich retten können. Danke für die Erinnerungen. Geh fliegen – bring sie zum Lachen" beendete die 45-Jährige ihre rührenden Zeilen. Auch andere Stars aus "The Real Housewives of Potomac" teilten ihre Trauer auf ihren Social-Media-Profilen. Charrisse Jackson-Jordan postete ein Bild von ihr und Matt auf einem Dach und schrieb dazu: "Ruhe in Frieden."

Der 37-Jährige wurde in der dritten Staffel der Show von Housewife Karen Huger vorgestellt. In der Folge war Matt Teil einer Pressekonferenz, in der Karen versuchte, Gerüchte über ihre finanzielle Situation aufzuklären. In einem Interview mit The Daily Dash aus dem Jahr 2019 verriet die US-Amerikanerin, dass sie Matt schon seit seinem 18. Lebensjahr kannte. "Als das Leben für ihn schwierig war, habe ich ihm die Hand gereicht und ihm gesagt, er solle zur Schule gehen, was er auch tat, und jetzt arbeiten wir zusammen", erklärte die 61-Jährige damals. Zu ihrer Beziehung erzählte sie schlicht: "Er ist wie Familie."

Instagram / officialmattbyars Reality-TV-Stars Matthew Byars und Melissa Gorga

Instagram / officialmattbyars Reality-TV-Stars Karen Huger und Matthew Byars in Potomac

