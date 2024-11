Skurril: Erling Haaland läuft für Werbespot durch Flammen

In einem neuen Werbespot beweist Erling Haaland (24), dass er nicht nur ein begnadeter Fußballspieler ist, sondern offenbar auch absolut schmerzunempfindlich ist! Der Blondschopf muss sich für eine bekannte Firma, die unter anderem Kopfhörer herstellt, nämlich den verrücktesten Aufgaben stellen: Sei es Klimmzüge an einer Klippe, Joggen auf einem sich drehenden Baumstamm oder eben barfuß über einen brennenden Boden laufen – Erling absolviert sie mit Bravour! Ob hinter den Aufnahmen überhaupt ein Stückchen Wahrheit steckt, bleibt zu bezweifeln.

Wohinter hingegen eine Menge Wahrheit, Fleiß und Ehrgeiz steckt, sind Erlings Fußballkünste. Im Oktober dieses Jahres knackte der Norweger einen sportlichen Meilenstein: Mit insgesamt 34 Länderspieltoren wurde der Stürmer Rekordtorschütze der Norweger. Neben diesem Erfolg durfte sich der 24-Jährige bei seinem 36. Länderspiel auch als Man of the Match bezeichnen.

Nicht nur in Erlings Karriere läuft es rund, auch privat kann sich der Kicker sehr glücklich schätzen. Während sich seine Kollegen bei der vergangenen Fußball-Europameisterschaft einen abrackerten, entspannte sich der Norweger in einem romantischen Urlaub mit seiner Freundin Isabel Haugseng, wie Bild berichtete. Auf einer luxuriösen Jacht ging es raus aufs Meer – inklusive Sonnenbaden auf dem Deck. In einer pinkfarbenen Badehose gekleidet, posierte der Profifußballer für die interessierten Fotografen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Erling Haaland, Fußballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

Anzeige Anzeige