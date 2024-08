Verkörpert diese Schauspielerin Britney Spears im Biopic?

Anfang des Monats bestätigte Britney Spears (42), dass ihre Memoiren "The Woman in Me" adaptiert werden – und zwar in Form eines Films. Wer die Musikerin in dem Streifen spielen wird, ist nicht bekannt. Dennoch machte die Sängerin wohl bereits ein paar Andeutungen, über wen sie sich besonders freuen würde – und zwar Schauspielerin Sydney Sweeney (26). Das plaudert ein Insider gegenüber Life & Style aus. "Sie ist ein großer Euphoria-Fan, daher ist es sehr aufregend, dass Sydney Sweeneys Name im Spiel ist", behauptet die Quelle. Offiziell bestätigt ist dies bislang aber noch nicht.

Neben der 26-Jährigen scheinen aber auch einige weitere Beautys für das Biopic infrage zu kommen – darunter beispielsweise Stranger Things-Star Millie Bobby Brown (20). In der "The Drew Barrymore Show" habe die 20-Jährige ihr Interesse bekundet und gemeint: "Ich möchte eine echte Person spielen und ihre Geschichte bewegt mich." Aus der gesanglichen Perspektive betrachtet, könnten auch Sabrina Carpenter (25) oder Christina Aguilera (43) hervorragend als Britney durchgehen. Letztere ahmte die Stimme des Popstars 2015 in der "Tonight Show" nach und klang ihrem früheren Co-Star im "Mickey Mouse Club" verblüffend ähnlich.

Aber auch eine weitere Hollywoodgröße äußerte sich gegenüber dem Onlinemagazin dazu, dass sie ein Angebot, Britney zu verkörpern, nicht ablehnen würde: Es handelt sich um keine Geringere als Gossip Girl-Star Blake Lively (36). "Ich sollte für den Job nicht engagiert werden, aber ich würde es gerne tun", schwärmte die Schönheit in einem Interview. Wer tatsächlich die heiß begehrte Rolle der "Oops!…I Did It Again"-Interpretin ergattern wird, bleibt jedoch offen.

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

