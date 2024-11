Adele verdient 8000 Euro pro Minute mit Shows in Las Vegas

Superstar Adele (36) tritt bereits seit zwei Jahren im berühmten Caesars Palace in der Stadt der Sünde auf. Inzwischen spielte die Sängerin in Las Vegas über 100 Shows. Wie ein Angestellter des Hotels gegenüber Mirror ausplaudert, machte die Musikerin mit ihren Vorstellungen bereits ein beeindruckendes Vermögen. Die Quelle verrät: "Adele verdiente im Schnitt mindestens 960.000 Euro pro Abend." Demnach geht sie nach jedem gespielten Konzert beinahe eine Million Euro reicher nach Hause. Da jede Show rund zwei Stunden dauert, verdient sie heruntergerechnet auf die Minute unglaubliche 8000 Euro!

Der lukrative Deal von der wohlhabenden Künstlerin läuft allerdings bald aus. Sie verabschiedet sich demnächst vom legendären Colosseum des Caesars Palace, wie People berichtete. So teilte die "Rolling in the Deep"-Interpretin bereits am 3. November dieses Jahres ihren Fans bei einem Auftritt mit, dass das Ende ihrer Konzertreihe kurz bevorstehe. Adele verkündete die Nachricht wohl sichtlich emotional mit den Worten: "Dies ist wirklich der Anfang vom Ende. Es gibt keine weiteren verdammten Shows. Ich werde nicht sagen: 'Überraschung!'"

Schon bei ihrer Konzertreihe in München diesen Sommer enthüllte die 36-Jährige, dass sie eine lange Pause von der Musik plane. Gegenüber Daily Mail plauderte diesbezüglich ein Insider aus, dass sie konkrete Karrierepläne in einer anderen Branche anstrebt – der Schauspielerei! Adele habe in Vorbereitung darauf wohl schon Unterricht bei einem Hollywood-Coach genommen. Die Quelle gab preis: "Wenn sie sich etwas vornimmt, macht sie es zu 100 Prozent."

