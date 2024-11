Cardi B strahlt im hautengen Jeans-Look in New York City

Cardi B (32) hat am Freitagabend in New York City alle Blicke auf sich gezogen. Die Rapperin feierte den Geburtstag einer Freundin im Restaurant Sei Less. Zu diesem Anlass schmiss sie sich mächtig in Schale und wählte ein besonders sexy Outfit: Cardi erschien in einem hautengen Denim-Look, der ihren After-Baby-Body perfekt in Szene setzte. Außerdem kombinierte sie dazu beigefarbene High Heels aus Leder und blaue Kontaktlinsen. Währenddessen strahlte die Familienmutter verschmitzt in die Kamera, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Cardi verkündete Mitte September, dass sie zum dritten Mal Mama geworden ist. Kurz nach der Geburt ihres Babys meldete sich die Musikerin mit einigen Schnappschüssen auf Instagram mit den liebevollen Worten: "Das schönste kleine Ding." Auch ihr Noch-Ehemann Offset (32) war auf den Fotos mit von der Partie – und das, obwohl die US-Amerikanerin die Scheidung eingereicht hat.

Die Trennung der beiden sorgte für Schlagzeilen, als die Künstlerin ihrer Wut im Netz freien Lauf ließ und deutliche Worte an ihren Ex richtete. Trotz der Spannungen versucht Cardi, sich auf das Wohl ihrer gemeinsamen Kinder zu fokussieren. Denn trotz der Differenzen der Ex-Partner ziehen sie bei ihrem gemeinsamen Nachwuchs an einem Strang: Zuletzt betonte Cardi im Netz, wie sehr Offset ihr trotz der laufenden Scheidung "bei der Arbeit und mit den Kindern hilft."

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Baby, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige