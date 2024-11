Claudia Obert verrät, dass viele Fans sie als Vorbild sehen

Claudia Obert (63) ist Designerin mit einem Hang zu Luxus, Champagner und dem süßen Leben. Seit Jahren begeistert die High-Society-Lady ihre Fans in diversen Reality-TV-Sendungen mit ihrer extrovertierten und hemmungslosen Art sowie flapsigen Sprüchen. Im YouTube-Format "Reality Check" verrät Claudia, dass sie für viele Leute ein Vorbild ist. "Ich habe schon das Gefühl, dass man aus meiner Einstellung eine Religion macht", erklärt die Unternehmerin und ergänzt: "Die Leute sprechen mich immer an und sagen: Wenn ich mal alt werde, will ich sein wie du. Da sage ich immer, du musst heute schon so sein wie ich."

Seit zwei Jahren ist Max Suhr (26) der Mann an ihrer Seite. Das ungleiche Pärchen lebt glücklich in wilder Ehe. Zu Gast in der Folge plaudert Claudia offen über ein kürzlich erlebtes sexuelles Abenteuer: "Neulich war ich mit Max im Taxi unterwegs und da fuhr so ein süßer Taxifahrer. Da habe ich gesagt, weißt du was, stell das Taxi ab und komm hoch mit uns." Auch wenn es scheint, als würden sich Claudia und Max perfekt ergänzen, werden sie wohl nicht so schnell vor dem Traualtar landen. "Wenn wir dann noch zusammen sind, auf dem Sterbebett vielleicht", äußert sich Claudia zu einer möglichen Ehe mit dem Webdesigner.

Dass Claudia kein Problem damit hätte, ihren jungen Liebhaber mit einer anderen Frau zu teilen, verriet sie im Frühjahr gegenüber RTL. "Ich würde ihm nichts mehr wünschen, als dass er sich in irgendeine besondere junge Frau verliebt", zeigte sie sich locker und ergänzte: "Er könnte mich ja trotzdem noch lieben, wo ist denn das Problem?"

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max Suhr und Claudia Obert, 2023

ActionPress Claudia Obert und Max Suhr, September 2024

