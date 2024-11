Das sagt Frauke Ludowig zur krassen Sommerhaus-Reunion

Nächste Woche wird endlich das große Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein. Schon vorab ist durchgesickert, dass es, wie auch in der Sendung, zu heftigen Streitereien gekommen ist. Laut Sommerhaus-Kandidat Sam Dylan (33) flüchtete Moderatorin Frauke Ludowig (60) nach Abschluss der Sendung sogar aus dem Studio. Doch ist an den Behauptungen überhaupt etwas dran? "Nach der Aufzeichnung wollte ich kurz zur Garderobe und danach zurück ins Studio. Aber da oben war es plötzlich so schön ruhig, dass ich dachte, ich gehe lieber doch nicht mehr zurück in dieses 'Dezibel-Desaster' und lag zehn Minuten später auf meinem Sofa", erklärte die Moderatorin gegenüber Bild, fügte jedoch versöhnlich hinzu: "Wenn ich die lustige Truppe noch mal wiedertreffe, stehe ich natürlich auch für Fotos zur Verfügung."

Frauke bestätigte im Gespräch mit dem Blatt auch, dass das Wiedersehen der Kandidaten äußerst emotional verlaufen sei: "Für mich als Moderatorin ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Paare nach ihrer Zeit im Sommerhaus aufeinander reagieren. Auch in diesem Jahr kamen starke Gefühle bei allen Beteiligten hoch."

Vor allem Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) machten in der diesjährigen Staffel mit heftigen Ausrastern von sich reden. Im Finale krachte es so heftig zwischen dem ehemaligen Bachelorette-Boy und Sam, dass sogar die Security dazwischengehen musste. Gegenüber Promiflash gab sich Umut nach den Dreharbeiten geläutert: "Ich bereue mein Verhalten zutiefst. Nachdem das passiert ist, habe ich mein eigenes Verhalten hinterfragt und sofort angefangen, an mir zu arbeiten."

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer im "Sommerhaus der Stars", 2024

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Emma Fernlund und Umut Tekin

