Diese Stars hätte Dieter Bohlen am liebsten in der DSDS-Jury

In der Jury von DSDS ist nach Pietro Lombardis (32) Exit Raum für Neues. Zwar wird gemunkelt, dass Bushido (46) seine Rolle übernehmen könnte, doch Dieter Bohlen (70) hat auch noch andere Vorschläge. Justin Bieber (30) wäre zum Beispiel ein Traumkandidat, allerdings weiß der Musikproduzent, dass die Chancen dafür schlecht stehen. "Justin Bieber würde sich totlachen, dem müsste ich 100 Millionen Euro geben!", erklärt der Poptitan gegenüber Bild. Bei einer anderen Favoritin hat es der "Cheri Cheri Lady"-Interpret sogar schon versucht: "Es gibt viele große Künstler, wie Helene Fischer (40), die ich natürlich schon vor hundert Jahren gefragt habe." Allerdings habe sie abgelehnt, da sie keinem Nachwuchssänger das Herz brechen wollte.

Genau wie Helene tun sich viele Musiker schwer damit, Menschen zu beurteilen. "Man sieht ja auch bei den meisten Juroren, dass sie sich gar nicht trauen, weil sie natürlich sofort an ihre Follower und ihre Fans denken", schildert der Komponist gegenüber der Tageszeitung. Die meisten Juroren seien einfach zu nett für den Job. Dieter hat kein Problem damit, seine Meinung zu sagen. Er findet: "Man muss ehrlich sein. Chancenlose Menschen kann man doch nicht jahrelang auf dem falschen Weg lassen."

Die diesjährige Staffel der Castingshow kam bei den Zuschauern nicht sonderlich gut an und die Einschaltquoten verschlechterten sich von Woche zu Woche. Laut Dieter könnte das auch etwas mit den netten Juroren zu tun haben. In einem früheren Interview mit dem Boulevardblatt vermutete er: "Es war für mich die harmonischste Staffel seit Langem. [...] Aber das war dann auch das, was es vielleicht ein wenig langweilig gemacht hat."

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

