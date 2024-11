Doch nicht: Katie Price will ihrem JJ keinen Antrag machen

In den vergangenen Tagen kursierte das Gerücht, dass die Sängerin Katie Price (46) plane, ihrem Freund John Joe Slater zu Weihnachten die Frage aller Fragen zu stellen. Die beiden sind inzwischen seit Februar dieses Jahr ein Liebespaar. Den hartnäckigen Spekulationen bereitet eine nahestehende Quelle von Katie nun aber ein Ende. Der Insider dementiert laut Daily Mail, dass ihr mittlerweile neunter Heiratsantrag zu Weihnachten geplant sei: "Nein, Katie hat nicht vor, ihm einen Antrag zu machen."

Die Gerüchteküche brodelte aufgrund von Behauptungen, die eine Quelle zuvor gegenüber dem Magazin OK! anstellte. Diese meinte, dass es sich um das erste gemeinsame Weihnachtsfest der zwei Turteltauben handele und die Britin es unvergesslich machen wolle: "Katie möchte, dass es etwas ganz Besonderes und Magisches wird – sie will eine große Sache daraus machen." Die Quelle fügte hinzu, dass sie angeblich ernsthaft darüber nachdenke, diesen perfekten Anlass für einen romantischen Antrag zu nutzen.

Die 46-Jährige plane also allem Anschein nach nicht, demnächst den Bund der Ehe mit dem "Married at First Sight"-Star zu schließen. Einem anderen Meilenstein steht sie aber in Zukunft definitiv aufgeschlossen gegenüber – gemeinsamen Nachwuchs! Im Podcast "Netmums" gab sie diesbezüglich total offen preis: "Ich will mehr Kinder." Die fünffache Mutter wisse wohl ganz sicher, dass sie noch nicht "fertig" mit dem persönlichen Thema sei.

Instagram / katieprice Katie Price und John Joe Slater

Getty Images Katie Price mit ihren Kindern Bunny Hayler und Jett Hayler im September 2023

