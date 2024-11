Fünffachmama Katie Price wünscht sich noch mehr Nachwuchs

Vor kurzem sorgte Katie Price (46) für Verwirrung, als sie zwei lebensechte Puppen im Netz als ihre "Babys" betitelte. Schnell stellte sich heraus, dass dieses kuriose Foto mit ihrer Trauerbewältigung nach mehreren erlittenen Fehlgeburten zusammenhängt. Nun gab das ehemalige Boxenluder bekannt, dass sie tatsächlich noch nicht bereit sei, ihre Kinderplanung auf Eis zu legen. Bei einem Auftritt im Podcast "Netmums" enthüllt sie: "Ich will mehr Kinder."

Medizinische Einschätzungen würden sie nicht von ihrem Vorhaben abbringen. "Ich will nicht, dass mir ein Arzt oder jemand sagt, dass ich keine mehr haben kann", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich weiß, dass ich nicht fertig bin. Wenn ich noch zwei Kinder bekommen könnte, würde ich es tun." Dem ehemaligen Glamour-Model sei bewusst, dass es ihr auf natürliche Weise aufgrund ihres Alters wahrscheinlich nicht mehr möglich sei – ihre Menopause habe zwar noch nicht eingesetzt, stehe aber vermutlich kurz bevor. "Also schaue ich mir andere Wege an, die ich gehen kann", erklärt sie. Sie habe sich für künstliche Befruchtungen entschieden – bisher dreimal ohne Erfolg.

Dabei ist der TV-Star bereits Mutter von fünf Kindern. Zu ihrer Rasselbande gehören ihre Söhne Harvey (22), Junior (19), Jett (11) und die Töchter Princess (17) und Bunny (10). Die Sprösslinge sind jedoch keine Babys mehr – ihre Sehnsucht nach Kleinkindern zeigte das OnlyFans-Model auch schon durch andere merkwürdige Aktionen, unter anderem, als sie ihre Katze in einem Kinderwagen spazieren fuhr.

Getty Images Katie Price im September 2024

Instagram / katieprice Junior Andre, Katie Price und Princess Andre vor knapp 10 Jahren

