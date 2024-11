Katie Price soll Heiratsantrag für JJ an Weihnachten planen

Katie Price (46) plant anscheinend eine zauberhafte Überraschung für die Weihnachtszeit: Die Reality-TV-Ikone erwägt angeblich, ihrem Freund John Joe Slater einen Heiratsantrag zu machen. Nach einem turbulenten Jahr voller rechtlicher Probleme, finanzieller Sorgen und neuer beruflicher Projekte wolle Katie, Medienberichten zufolge, das Fest der Liebe nutzen, um ihre Beziehung mit dem "Married at First Sight"-Star auf die nächste Stufe zu heben. "Es ist ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest als offizielles Paar, und Katie möchte, dass es wirklich etwas Besonderes und Magisches wird – sie will etwas Großes daraus machen", verriet eine Quelle gegenüber Ok! Magazine.

Obwohl Katie laut des Insiders früher die Idee eines Heiratsantrags an Weihnachten als zu klischeehaft abgetan habe, scheint sie nun begeistert von dem Gedanken zu sein, ihrem Leben und ihrer Liebe neuen Glanz zu verleihen. "Sie liebt Weihnachten absolut. Es ist eine sehr besondere Zeit für sie, besonders mit den Kindern", fügte der Informant hinzu. Seit dem Beginn ihrer Beziehung Anfang des Jahres sind Katie und JJ unzertrennlich. Nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Carl Woods (35) schwärmte sie bereits im Februar im Netz von der TV-Bekanntheit und bezeichnete ihr Treffen als Schicksal.

Angeblich würden die Turteltauben auch schon knietief in der Familienplanung stecken. Katie selbst machte bisher kein Geheimnis daraus, dass sie unbedingt noch weiteren Nachwuchs haben wollen würde. Ihr Liebster scheint sie, Medienberichten zufolge, bei ihrem Wunsch zu unterstützen. Ein Insider behauptete kürzlich gegenüber Closer, dass die beiden bereits einen Termin in einer Kinderwunschklinik wahrgenommen hätten: "Katie und JJ haben sich mit Experten einer IVF-Klinik getroffen, die ihr gesagt haben, dass sie eine Chance hat, Kinder zu bekommen, trotz ihrer minderwertigen Eizellen und ihres Alters."

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

