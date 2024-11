EM-Kampf der Nationalmannschaft wird in neuer Doku gezeigt

Vier Monate nach dem finalen Spiel der Europameisterschaft wurde nun eine neue Dokumentation angekündigt, die die Reise der deutschen Fußball-Nationalmannschaft begleitet. "Unser Team – Die Heim-EM 2024" soll laut RTL exklusive Einblicke aus dem Mannschaftsquartier und emotionale Interviews des Teams bieten und zugleich die zunehmende Unterstützung der Nation porträtieren. Die Dokumentation wird am 11. Januar 2025 auf RTL veröffentlicht und ist danach auf RTL+ zum Abruf verfügbar.

Die Kameras begleiteten das DFB-Team für 40 Tage vom Trainingslager bis zum Turnier. Dabei wurde ein Fokus auf die Emotionen der Spieler gesetzt, die von ihrem Umgang mit dem Druck einer Heim-EM sprechen sollen. Außerdem wurden die Reaktionen der deutschen Fußballfans an interessanten Orten eingefangen, unter anderem in einer Frauen-Haftanstalt und an einem Bundeswehrstützpunkt in Litauen. Im Vorfeld dankte der DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig den Fußballfans gegenüber dem Sender: "Wir hatten einen fantastischen Sommer, in dem ganz Fußball-Deutschland unsere Mannschaft durch das Turnier getragen hat. Auch wenn wir am Ende auf bittere Art und Weise im Viertelfinale ausgeschieden sind, haben wir mit unserem gemeinsamen Fußballfest etwas Großartiges erreicht."

Die Doku soll es ermöglichen, den Sommer noch einmal Revue passieren zu lassen. Zwar konnte das DFB-Team am Ende den Sieg nicht nach Hause holen, doch das Turnier beeinflusste trotzdem die Stimmung der Nation. Neue EM-Helden wie Niclas Füllkrug (31) wurden geboren, der in der Gruppenphase im Spiel gegen die Schweiz den Ausgleich traf und von den Fans gefeiert wurde. Auch nach dem EM-Aus für das deutsche Team gegen Spanien im Viertelfinale wurde die Mannschaft vehement verteidigt. Auf Social-Media-Plattformen sammelten sich Kommentare voller Zuspruch. "Großen Dank an unsere Mannschaft, die stark und geschlossen bis zum Schluss gekämpft hat", schrieb ein Fan unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. "Deutschland, mega Leistung trotz Niederlage", lobte eine weitere Person.

Anzeige Anzeige

RTL Saxophonist André Schnura auf der deutschen Fanmeile

Anzeige Anzeige

Getty Images Die deusche Fußballnationalmannschaft beim EM-Spiel gegen Schottland 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige