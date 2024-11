Erschlankte Lizzo fühlt sich in ihrer Haut so richtig wohl

Lizzo (36) fühlt sich wohl in ihrer Haut – und das merken auch ihre Fans. Die Sängerin teilte auf Instagram vor wenigen Stunden eine Reihe neuer Selfies, auf denen sie total selbstbewusst mit der Kamera flirtete. Auf den Schnappschüssen posierte sie in einem transparenten weißen Carmen-Oberteil und einem Rock aus Denim und durchscheinendem weißen Stoff – dazu trug sie eine freche Frisur. "Gestern Abend trug ich Milchmädchen-Zöpfe", schrieb Lizzo zu den Bildern, die sie auf dem Weg zu einem gemeinsamen Abend mit ihrer Mutter Shari Johnson-Jefferson zeigen. Ihre Unterstützer haute sie mit den Selfies um. "So schön. Du hast so hart gearbeitet" oder "Ich finde es toll, dass es bei jedem neuen Bild, das du einstellst, einen signifikanten Unterschied gibt", hieß es in der Kommentarspalte.

Wie viel Lizzo an Gewicht bislang verloren hat, verriet sie nicht. Doch die Musikerin arbeitete offenbar sehr hart für ihre neue Wohlfühlform. Mit Ozempic half sie aber wohl nicht nach, wie sie bereits klarstellte. "Wenn man nach fünf Monaten Krafttraining und Kaloriendefizit endlich unterstellt bekommt, dass man Ozempic nehmen würde", konterte die 36-Jährige Ende September die bösen Gerüchte. Sie habe während ihrer Auszeit vor wenigen Monaten stattdessen einfach angefangen, besser auf sich achtzugeben. Und das tat Lizzo augenscheinlich richtig gut, wie ihre Aufnahmen im Netz zuletzt immer wieder bewiesen.

Inmitten ihrer Abnehmreise traf Lizzo bezüglich ihrer Essgewohnheiten eine Entscheidung. So ist sie nicht länger Veganerin. Warum, erklärte die "Pink"-Interpretin ihren Fans im Oktober auf Social Media genauer: "Nach Tests und Recherchen habe ich herausgefunden, dass tierische Proteine mir helfen, mehr Energie zu haben, Gewicht zu verlieren und meinen Kopfnebel zu vertreiben." So wolle sie sich aber nicht auf Dauer ernähren. "Ich bin überzeugt, dass die vegane Diät die gesündeste Ernährungsart ist, und ich möchte irgendwann auf eine roh-alkalische Diät umsteigen", berichtete Lizzo zum Thema Ernährung weiter.

Instagram / lizzobeeating Lizzo, US-Sängerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

