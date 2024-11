Jamal Musiala zieht in Münchner Villa eines Weltmeisters ein

Der erfolgreiche Fußballer Jamal Musiala (21) hat eine neue Bleibe gefunden. Der Starspieler des FC Bayern München ist laut Bild kürzlich in die erstklassige Münchner Wohngegend Bogenhausen gezogen – und sein neues Heim soll sich wohl direkt in der prächtigen Villa eines waschechten Weltmeisters befinden. Demnach mietet Jamal die ausgebaute Dachgeschosswohnung von niemand Geringerem als Philipp Lahm (41). Die zwei Profis wohnen somit von nun an unter einem Dach, da der ehemalige Kicker sich hin und wieder noch mit seiner Familie im Erdgeschoss aufhält.

In der Nachbarschaft wohnen neben gut betuchten Münchnern immer wieder namhafte Promis. So lebte der einstige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (36) mit seiner Familie in einer luxuriösen Villa gleich um die Ecke. Neben dem polnischen Spieler verbrachte auch der bekannte Verteidiger Lucas Hernández einige Zeit in einer Wohnung unweit des neu zugezogenen Sportlers. Jamal wählt mit seiner exklusiven Villa am Herzogpark demnach eine Unterkunft in bester Tradition.

Der Umzug könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Mittelfeldspieler auch perspektivisch noch ein wenig beim FC Bayern verweilen möchte. Den Informationen von Bild nach wünscht sich Sportvorstand Max Eberl (51) offenbar, dass Jamal seinen Vertrag bald verlängert – dieser läuft aktuell bis 2026. Zu den Topspielern gehört er unabhängig von seinen Zukunftsplänen bei dem Verein schon jetzt. So spielte er unter anderem erfolgreich in diesem Jahr bei der deutschen Nationalelf in der Nations League unter Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Lewandowski mit seiner Frau Anna, Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamal Musiala und Florian Wirtz, deutsche Nationalspieler

Anzeige Anzeige