Jason Kelce witzelt über Weihnachtsgeschenk für Taylor Swift

Weihnachten steht auch bei den Stars und Sternchen vor der Tür! Jason Kelces (37) Bruder Travis (35) ist bekanntermaßen mit Taylor Swift (34) liiert. Für Jason bedeutet dies, dass er auch ein passendes Präsent für die erfolgreiche Sängerin finden möchte. Die Schwierigkeiten dabei betont er im Interview bei "Jimmy Kimmel Live" am Donnerstag. Laut dem Sportler sei es kompliziert, ein Geschenk für jemanden zu finden, der schon alles hat – doch er hat schon etwas in petto! Der dreifache Papa schlägt lachend vor: "Ich glaube, es wird eine Makkaroni-Halskette. Das funktioniert bei mir mit meinen Kindern sehr gut."

Jason erläutert, dass er bei den zwei Weltstars eben auf etwas Handgemachtes und Sentimentales zurückgreifen muss, was ihnen dann "sehr am Herzen liegt." Der enthusiastische Moderator ist von seinem Vorschlag direkt hin und weg und philosophiert, dass dieses Geschenk bei den Swifties für einen neuen Trend sorgen könnte. "Dann würden plötzlich Millionen von Mädchen Makkaroni-Halsketten tragen", vermutet Jimmy (57) mit einem Augenzwinkern.

Was auch immer sich der 37-Jährige einfallen lässt, könnte im Vergleich zu den Ideen seines jüngeren Bruders recht unspektakulär wirken. Zuletzt wurde sogar vermutet, dass Travis seiner Liebsten das ultimative Geschenk gemacht habe – einen Verlobungsring! Als die Sängerin bei einem American-Football-Spiel ihres Freundes gegen die Denver Broncos erschien, sorgte nämlich ein auffälliges Schmuckstück an ihrem Finger für ordentlich Gesprächsstoff. Ein funkelnder Rubinring, der laut Hello! einen Wert von rund 31.000 Euro haben soll. Dagegen spricht aber, dass sie diesen lediglich am Mittelfinger statt am Ringfinger trug.

Getty Images Jason und Travis Kelce im Juli 2024

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

