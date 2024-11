Mit Cynthia und Ari: Ethan Slater teilt "Wicked"-Erinnerung

Diesem Liebesglück stand die Karriere wohl nicht im Weg – Ariana Grande (31) und Ethan Slater (32) lernten sich beim Filmdreh zu "Wicked" kennen und verliebten sich ineinander. Jetzt teilt Ethan süße Schnappschüsse vom Set auf Instagram, worauf unter anderem auch seine neue Freundin Ariana mit einem Lolli im Mund und lieblichen Blick in die Kamera schaut. Neben ihnen posiert Co-Star Bronwyn James. Auf einem weiteren Bild zeigen sich die Schauspieler ganz cool – neben Cynthia Erivo (37) posiert das Pärchen mit verschränkten Armen, einem selbstbewussten Blick und Sonnenbrillen auf dem Kopf.

Mit ganzen 16 Fotos bekommen die Follower detaillierte Einblicke vom Set, den Kostümen, den Co-Stars und der Kulisse. Ethan kommentiert unter seine Eindrücke vom Set: "Zu sagen, dass ich mich geehrt fühle, Teil dieses Films zu sein, ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn seht." In Amerika haben die Fans bereits die Möglichkeit, den Film zu schauen, und die Resonanz ist überragend. Auch in den Kommentaren häufen sich die Meinungen der Fans über den Film und das Liebespaar: "Ich liebe diese Bilder", schreibt ein Follower, und viele andere folgen mit Glückwünschen zu Ethans Leistung.

Somit läuft es für den 32-Jährigen nicht nur karrieretechnisch, sondern auch in der Liebe hervorragend. Zuvor zeigten sich Ethan und Ariana ganz verliebt auf unterschiedlichen Premieren des Films – doch vergangenes Jahr war dies für beide keine Selbstverständlichkeit. Beide erfuhren viel Hass im Netz, als Ariana nur drei Tage nach ihrer Trennung von Dalton Gomez (29) zusammen mit Ethan war. Über die heutige Situation berichtete ein Insider gegenüber OK! Magazin: "Sie sind so glücklich, dass der Film herauskommt und dass das Gerede darüber, wie sie zusammenkamen, hinter ihnen liegt."

Instagram / ethanslater Ethan Slater zeigt Blick hinter die Kulissen vom "Wicked-Dreh", Instagram 2024

Instagram / ethanslater Ethan Slater posiert mit Freundin Ariana Grande, Instagram 2024

