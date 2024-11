Nach US-Kinostart: So schneidet "Wicked" bei den Fans ab

Endlich ist es so weit: Der neue Film "Wicked" ist in den Kinos angelaufen – zumindest in denen der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Fazit der ersten Kinobesucher ist offenbar schon jetzt glasklar. "Ich kann nicht aufhören, an den Film zu denken, nachdem ich ihn gesehen habe. Er war absolut perfekt. Ich muss ihn noch mal sehen. Ich muss", schreibt beispielsweise ein aufgeregter Nutzer unter einen Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts des Streifens.

Ein weiterer Fan kann sich seinem Vorredner nur anschließen und meint: "Wirklich der beste Film, den ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ich habe ihn schon dreimal gesehen und werde ihn mir noch mal anschauen." Vor allem die Umsetzung der musikalischen Komponente scheint die Kinobesucher begeistert zu haben. Der Film ist eine Adaption des Musicals "Wicked – Die Hexen von Oz", das 2003 erschienen ist. In den Hauptrollen spielen keine Geringeren als Ariana Grande (31), Cynthia Erivo (37), Jeff Goldblum (72) und Jonathan Bailey (36).

Die "Wicked"-Fans haben aber gleich noch einen zweiten Grund zur Freude! Auf X wurde nämlich schon bekannt gegeben, dass der zweite Teil des Films bereits ein Erscheinungsdatum hat. Am 25. November 2025 soll die Fortsetzung in den Kinos laufen. Vor allem das Duo aus Ariana und Cynthia begeistert die Fans mächtig. Die Verbindung der beiden besteht nicht nur oberflächlich, sondern auch tiefgründig. Denn die Sängerin und die Schauspielerin haben sich gleich mehrere passende Tattoos stechen lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei der Premiere von "Wicked" im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

Anzeige Anzeige