Oh là là: Danni Büchner posiert stolz in hautengem Einteiler

Daniela Büchner (46) setzt ihren Körper mal wieder gekonnt in Szene! Auf Instagram teilt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit mehrere Schnappschüsse von sich, die sie in einem grauen Einteiler zeigen. Der hautenge Stoff schmiegt sich an ihre Kurven und bringt diese besonders zur Geltung. Danni scheint sich in dem Outfit sehr wohlzufühlen: Sie posiert stolz und sexy. Zu den Aufnahmen schreibt sie: "Das Leben ist kurz, also genieße es in vollen Zügen."

Das ist nicht das erste Mal, dass die fünffache Mama sexy Fotos von sich ins Netz stellt. Ende Oktober teilte sie Bikinifotos von sich mit ihren Followern. Die waren total hin und weg von dem Anblick, einer schrieb in den Kommentaren: "Wow Danni, du siehst super aus." Ein anderer Fan betitelte sie kurzerhand als "Heiße Meerjungfrau".

Danni hat in den vergangenen Jahren viel abgenommen und zeigt die Ergebnisse davon regelmäßig auf Social Media. Böse Zungen behaupten jedoch, die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin habe das nicht aus eigener Kraft, sondern mit dem Abnehmmittel Ozempic geschafft. Völliger Quatsch, wie die 46-Jährige schon vor Monaten im Gespräch mit Bild erklärte: "Ich versuche, meine Ernährung proteinreich zu halten, esse viel Gemüse, Eier, Salate und zum Naschen versuche ich, auf zuckerreduzierte Alternativen zurückzugreifen."

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im November 2024

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2024

