Simone Lugner spürt Ehemann Richards Nähe nach seinem Tod

Simone Lugner trauert um ihren geliebten Mann Richard Lugner (✝91). Am Sonntag wurde der Bauunternehmer in Wien beerdigt. Bei seiner Trauerfeier im Wiener Stephansdom nahm auch seine Liebste Abschied von "Mörtel", doch sie fühlt sich ihm immer noch nah. "Ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Er ist sicher da und sieht das alles und ist stolz und freut sich, dass heute so viele da sind", verriet sie nach dem Gottesdienst gegenüber RTL. Unter Tränen berichtete sie, dass sie in ihrer zweieinhalbmonatigen Ehe fast jede Minute miteinander verbracht hatten, sowohl privat als auch bei der Arbeit: "Wir waren einfach so eng miteinander."

Neben Simone waren bei der emotionalen Beerdigung auch noch andere Familienmitglieder des Österreichers anwesend. Seine Tochter Jacqueline saß mit ihrem Ehemann Leo in der ersten Reihe. Auch ihre Mutter, Christina Lugner (59), die 16 Jahre lang mit Richard verheiratet war, durfte neben ihr Platz nehmen. Wie Bild berichtete, wurde der knallrote Sarg des 91-Jährigen nach der Trauerfeier quer durch Wien an den Lieblingsorten des Verstorbenen vorbeigefahren. Ein Gast erklärte: "Das hatte er sich so gewünscht. Wie bei der Tour de France." Beigesetzt wurde der Familienvater auf dem Friedhof Wien-Grinzing.

Einige Ex-Partnerinnen des Casanovas waren bei der Beerdigung allerdings nicht erwünscht. Laut oe24 waren Bahati Benus, Daniela Kennedy, Anastasia Sokol und Cathy Lugner (34) explizit nicht eingeladen. Cathy, die rund zwei Jahre mit dem Einkaufszentrum-Betreiber verheiratet war, war davon enttäuscht. "Ich habe mehrere E-Mails geschrieben und um eine Möglichkeit zur persönlichen Abschiedsnahme gebeten. Meinem Wunsch wird wohl nicht nachgekommen. Ich finde es sehr schade, dass ich als Ex-Frau nicht die Möglichkeit erhalte", erklärte sie gegenüber dem Medienunternehmen.

Getty Images Christina Lugner, Leo Kohlbauer und Jacqueline Lugner

Instagram / catherineee Cathy Lugner im Oktober 2022

