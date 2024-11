So haben Temptation-Verführer Lisas Schwangerschaft bemerkt

Lisa Marie Straube (23) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (23) wagten sich diesen Sommer in die TV-Show Temptation Island V.I.P., um ihre Treue zu testen. Während der Dreharbeiten war Lisa bereits mit ihrem ersten Kind schwanger. Die Verführer der Realityshow hatten sich dies bereits gedacht – nun verrät Mitstreiterin Jessica Hnatyk, wie die Männer auf Lisa und Furkans kleines Geheimnis gekommen sind. "Sie hat keinen Alkohol getrunken, sie hat auf der Fahrt zum Date gebrochen und viele Jungs haben halt gesagt, dass man das an ihrem Bauch schon sieht", berichtet sie in ihrer Instagram-Story und ergänzt: "Was heißt viele Jungs – zwei, drei."

Das Komische? Lisa selbst wusste zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch gar nicht, dass sie schwanger ist. " [... ] an meiner Figur habe ich nichts bemerkt, man hat nichts gesehen – es war mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht bewusst", erklärte sie im Interview mit Bild und fügte verantwortungsbewusst hinzu: "Ich würde niemals schwanger in ein solches Format gehen."

Mittlerweile sind Lisa und Furkan Eltern: Ihr Sohn kam am 30. Oktober zur Welt. Nur wenige Stunden später teilte Lisa ihr Mamaglück bereits mit ihren Fans auf Instagram. Zu einem niedlichen Mama-Sohn-Foto schrieb die 23-Jährige: "Willkommen, mein kleiner Babyboy." Im gleichen Atemzug verrieten die frischgebackenen Eltern auch den Namen ihres Sprösslings: Emilio.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_ntk Jessica Hnatyk im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige