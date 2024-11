USA ade: Ellen DeGeneres lebt nach Trump-Wahlsieg in England

Ellen DeGeneres (66) und Portia de Rossi (51) haben die Vereinigten Staaten verlassen und sind nach England gezogen. Die beliebte Talkshow-Moderatorin und ihre Ehefrau haben sich in den idyllischen Cotswolds niedergelassen, einer ländlichen Region etwa 160 Kilometer von London entfernt, wie diverse Medien übereinstimmend berichten. Nach der überraschenden Wiederwahl von Donald Trump (78) als US-Präsident sei das Paar "sehr desillusioniert" von der Wahlentscheidung gewesen und habe beschlossen, "schnellstmöglich das Land zu verlassen", wie ein Insider gegenüber TMZ bestätigte. Ellen und Portia hätten Freunden mitgeteilt, dass sie keine Pläne haben, in die USA zurückzukehren. Ihr Anwesen in Montecito, Kalifornien, soll zum Verkauf stehen.

Wie TMZ berichtete, sei der Umzug nach England laut Insidern bereits vor der Präsidentschaftswahl geplant worden, jedoch beschleunigte Donalds Wahlsieg den Entschluss endgültig. Ellen hatte sich zuvor klar gegen den Republikaner positioniert und die demokratische Kandidatin Kamala Harris (60) unterstützt. Sie spendete der Demokratin rund 3.100 Euro und beteiligte sich in den sozialen Medien aktiv an ihrer Wahlkampagne. Ellen selbst kommentierte, dass die Wahl von Donald "gegen alles steht, wofür ich bin".

Neben Ellen hatten zuvor auch andere Prominente angekündigt, die USA bei einem Wahlsieg von Donald zu verlassen, wie etwa Cher (78). Dem Guardian sagte sie im Jahr 2023: "Beim letzten Mal habe ich mir fast ein Geschwür zugezogen. Wenn er [Donald] reinkommt, wer weiß? Dieses Mal werde ich [das Land] verlassen." Filmproduzentin Sharon Stone (66) erklärte im Gespräch mit der Mail Online: "Ich denke auf jeden Fall über ein Haus in Italien nach." Ähnlich äußerten sich Barbra Streisand (82) und Whoopi Goldberg (69) in der Presse. Ellen und Portia scheinen ihre Entscheidung nicht zu bereuen: Ein aktuelles Instagram-Video zeigt das Paar in einem britischen Pub mit prominenten Freunden wie Natalie Imbruglia (49), während es eine Live-Performance von "The Corrs" genießt.

Getty Images Ellen DeGeneres im Januar 2020

Instagram / theellenshow Entertainerin Ellen DeGeneres mit ihrer Frau Portia de Rossi im November 2022

