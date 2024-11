Xander Stephingers Freundin zeigt Foto von ungeborenem Baby

In wenigen Monaten dürfen Xander Stephinger und seine Partnerin Lilly ihren ersten gemeinsamen Sprössling auf der Welt willkommen heißen. Aktuell ist die Content-Creatorin in der 31. Schwangerschaftswoche. Sie hält die Fans und Follower des Paares immer fleißig auf dem Laufenden – so auch jetzt. Auf Instagram teilt die Beauty einen Schnappschuss ihres kugelrunden Babybauches zusammen mit dem Ausdruck eines Ultraschallbildes. "Ich habe das erste Mal Mini gesehen und so geweint", gibt die werdende Mama emotional zu. Doch so sehr sie sich auch über den Nachwuchs freut, ist die Schwangerschaft nicht ganz einfach. Wie sie zu den Bildern weiter schreibt: "Kurzatmigkeit und Herzrasen sind meine täglichen Begleiter."

Und dabei bleibt es nicht: Auch die Symphyse – Schmerzen im unteren Bereich des Oberkörpers und Rückens – hat wieder bei ihr eingesetzt, und sie hat leichte Wassereinlagerungen. In den Kommentaren sprechen ihre Follower ihr gut zu und feuern sie an, auch weiterhin so gut durchzuhalten. Xander selbst schreibt: "So ein schönes Bild von meinen zwei Babys" und setzt dahinter zwei Emojis: einen Teddybären und ein weißes Herz. Lange wird es nicht mehr dauern, bis der Make Love, Fake Love-Star seine Tochter in den Armen halten kann. Wie das Paar auf Lillys Social-Media-Account bekannt gegeben hat, soll das Baby am 1. Februar des kommenden Jahres auf die Welt kommen.

Lillys Schwangerschaft ist bisher nicht ganz glatt verlaufen. Im September musste die Influencerin ins Krankenhaus eingeliefert werden – obwohl es dem Baby die ganze Zeit gut ging, war Lillys eigener Körper kurzzeitig mit allem überfordert gewesen. Wie sie damals zeigte, hing sie sogar an einer Infusion. Einen Monat später waren die werdenden Eltern in einen Unfall mit einem Hirsch verwickelt. Glücklicherweise blieb es allerdings nur bei einem Blechschaden und weder dem Pärchen noch ihrem Kind ist etwas zugestoßen.

Instagram / mrs.lilly___ Babybauch und Ultraschallbild von Lilly, Xander Stephingers Partnerin

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Freundin Lilly, September 2024

