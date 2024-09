Xander Stephingers schwangere Freundin liegt im Krankenhaus

Was ist da denn los? Xander Stephingers Freundin Lilly sorgt gerade ziemlich für Aufsehen bei ihren Fans: Die schwangere Influencerin meldet sich aus dem Krankenhaus! Was genau ihr fehlt, erzählt sie nicht, doch auf den Fotos auf Instagram sieht man sehr deutlich, dass sie an einer Infusion hängt. Dazu schreibt die werdende Mama: "Ich sage euch ganz ehrlich, man bekommt eine ganz andere Auffassung vom schwanger sein, wenn man selber mit so viel Problemen in der Zeit zu kämpfen hat." Sie habe früher immer gedacht, "man ist ja nur schwanger, nicht krank", doch anscheinend hat ihr Körper ganz schön zu kämpfen. Außerdem deutet sie an, dass "noch andere Probleme dazugekommen" sind. Dem Baby soll es jedoch gut gehen, gibt sie Entwarnung.

Die Fans wünschen ihr viel Glück und eine schnelle Genesung, doch ihnen fällt auch auf: Xander scheint nicht mit im Krankenhaus zu sein. Wie der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat nun in seiner Story teilt, haben ihn deshalb auch schon viele böse Nachrichten erreicht. "Ich wäre die erste Person, die sofort zu ihr fahren würde und ich würde mich sofort um sie kümmern und alles", verteidigt sich der Influencer und fügt hinzu: "Aber Lilly meinte, dass das totaler Quatsch ist, weil ich ihr im Krankenhaus eh nicht helfen kann. Was das betrifft, ist sie auch ein sehr eigener Mensch. Wenn es ihr nicht gut geht, möchte sie einfach ihre Ruhe haben." Das akzeptiere er, würde aber dennoch nächste Woche wieder zu seiner Partnerin fahren und sich auch schon total darauf freuen.

Das noch ungeborene Baby wird der erste Nachwuchs für Xander und Lilly. Bereits im frühen Sommer dieses Jahres haben sie die freudige Botschaft veröffentlicht. Das neue Familienmitglied bedeutet für die beiden Turteltauben allerdings auch eine Menge Veränderungen – angefangen mit einer gemeinsamen Wohnung. In den vergangenen Wochen hat der Reality-TV-Star deswegen auch schon nach einer passenden Bleibe gesucht und sogar über seine Story im Netz schon einmal herumgefragt. Sein Wunsch wären "zweieinhalb bis drei Zimmer, 70 Quadratmeter aufwärts". Einen Garten fände er auch ganz schön.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.lilly___ Arm von Xander Stephingers Freundin, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / xander_stephinger Lilly und Xander Stephinger, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige