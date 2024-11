Absolutes Staraufgebot: So cool war Sabrina Carpenters Tour

Sabrina Carpenter (25) ist aktuell der Rising Star der Musikszene. Mit Hits wie "Espresso" und "Please Please Please" zieht die Sängerin alle in den Bann. Seit September befand sich die Musikerin auf großer "Short N’ Sweet"-Tour. Am 18. November gab Sabrina in Inglewood, Kalifornien, ihr letztes Konzert für dieses Jahr. Ab kommendem Jahr tourt sie dann durch Europa und macht dafür sogar Halt in Deutschland! Alle Infos dazu gibt es im Promiflash-Video!

Anzeige Anzeige