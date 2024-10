Sabrina Carpenter hatte erst Probleme mit ihrem sexy Image

Im vergangenen Jahr startete Sabrina Carpenter (25) richtig durch und gehört heute zu den erfolgreichsten jungen Sängerinnen der Welt. Ihre aktuelle "Short 'n' Sweet"-Tour ist ein riesiger Erfolg – auch, weil sie mit ihren heißen Performances jede Menge Fan-Herzen höherschlagen lässt. Doch mit dem nicht ganz ernst gemeinten Image als freche, verführerische Blondine hatte die US-Amerikanerin anfangs ihre Schwierigkeiten. Ein Insider erzählt jetzt gegenüber Daily Mail, dass ihr Image-Wandel vor allem von Sabrinas neuem Management angetrieben wurde, dem sie 2021 beitrat. "Es war ihr sehr unangenehm, da sie hinter verschlossenen Türen nur Sweatshirts und wenig Make-up trägt und am liebsten zu Hause bleibt und Netflix schaut", offenbart der Informant.

Sabrina begann ihre Karriere als Schauspielerin für Disney, wo ihr sehr lange ein eher frommes Image nahegelegt wurde. "Plötzlich Haut zu zeigen und sie zur Schau zu stellen, während sie provokante Texte singt, war anfangs eine Herausforderung. Sie musste sich ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu eigen machen, aber es hat funktioniert", meint die Quelle. Immerhin gewann die Sängerin dieses Jahr für ihren Song "Espresso" den Video Music Award für "Song of the Year", rockte die große Bühne beim Coachella-Festival und durfte auch schon mit Taylor Swift (34) durch die Welt touren.

Mittlerweile scheint sie sich allerdings mit ihrem neuen Look angefreundet zu haben. Sie ist mittlerweile sogar bereit, ihr Image gegenüber Hatern zu verteidigen, die sie aufgrund ihrer freizügigen Bühnenoutfits kritisieren. "Es ist bedauerlich, dass es immer etwas zu kritisieren gibt. Denn ehrlich gesagt ist es das Unheimlichste auf der Welt, vor so vielen Leuten auf die Bühne zu gehen und so zu tun, als wäre es nichts. Wenn das Einzige, was dir dabei hilft, die Art und Weise ist, wie du dich anziehst, dann ist es das, was du tun musst", meinte sie gegenüber Time Magazine.

Getty Images Sabrina Carpenter, amerikanische Sängerin

Getty Images Sabrina Carpenter, Coachella 2024

