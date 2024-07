Bethenny Frankel leidet unter neuer Liebe ihres Ex-Verlobten

Bethenny Frankels (53) Ex-Verlobter Paul Bernon ist frisch verliebt. Seit zwei Monaten geht der Filmproduzent mit Olivia Culpos (32) Schwester Aurora gemeinsam durchs Leben. Zwischen dem neuen Paar scheint es ernst zu sein – sie haben bereits gegenseitig ihre Kinder kennengelernt, wie die 35-Jährige vor wenigen Tagen ganz offen im "Barely Filtered"-Podcast erzählte. Für Bethenny ist das ein herber Schlag. In ihrem Podcast "Just B With Bethenny" findet die Real Housewives-Bekanntheit ehrliche Worte: "Zu hören, dass dein Ex-Verlobter sich in so kurzer Zeit an eine andere Frau bindet, [...] zu hören, dass sie bereits die Kinder des anderen kennengelernt haben, war niederschmetternd. Es war brutal."

Besonders schmerze es die Reality-TV-Bekanntheit, dass ihr Ex-Verlobter sich so schnell an seine neue Freundin bindet. "Sie daten erst seit sechs Wochen, wir waren sechs Jahre zusammen", klagt die 53-Jährige. Der Fakt, dass ihr Verflossener nun eine deutlich jüngere Frau an seiner Seite hat, sei für Bethenny "peinlich". Sie befürchte, jetzt als "alte Jungfer" dargestellt zu werden, die von ihrem Ex für eine jüngere Frau verlassen wurde.

Neben ihrem Schmerz empfindet Bethenny offenbar auch viel Wut. Sie macht Aurora große Vorwürfe, da diese im Netz so offen über ihre neue Beziehung schwärmt. "Wenn du die neue Frau in einer Beziehung bist, musst du vorsichtig sein und dir Gedanken darüber machen, wer die Frau vor dir war, denn wir waren alle schon in beiden Positionen", findet die TV-Persönlichkeit. Ihr klares Urteil lautet: "Wenn man alle Details seiner neuen Beziehung mitteilt, respektiert man die letzte Beziehung nicht."

Instagram / auroraculpo Aurora Culpo und Olivia Culpo, TV-Stars

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel, Reality-TV-Star

