Dieser "The Masked Singer"-Promi steckte im Lauch-Kostüm

Die Lochmann-Zwillinge, besser bekannt als HE/RO, Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) waren im Ratefieber: Heute Abend lief die zweite Folge von The Masked Singer, in der die fünf weiteren kreativen Kostüme präsentiert wurden. In der ersten Runde schafften es der Panda und der Pirat, sich vor einer Enthüllung zu retten. Dann traten der Schneemann und der Feuersalamander als die letzten beiden Kostüme gegeneinander an und der Schneemann gewann. Somit standen der Lauch und Salamander kurz vor dem Exit. Am Ende der Folge musste der Lauch nach großer Spannung die zweite Maske fallen lassen. Unter dem Kostüm steckte Moderatorin Madita van Hülsen (43).

Der Lauch trat mit dem Song "Mambo No. 5" von Lou Bega (49) auf, dazu performten zwei Tänzer in Tomatenkostümen mit Hanteln, als er plötzlich das Lied wechselte und kurzerhand einen Part von Shirin Davids (29) Song "Bauch Beine Po" sang. Die Juroren vermuteten die Komikerinnen Hazel Brugger (30) oder Martina Hill (50) unter dem Kostüm. Außerdem begeisterte der Panda mit einem sehr guten Auftritt zu "Since U Been Gone" von Kelly Clarkson (42). Auch Sänger Rea lobte ihn in höchsten Tönen: "Einen Applaus für die unglaubliche Performance vom Panda."

Vergangenen Samstag startete die Show in eine neue Staffel. Die Jury-Duos bestanden aus Yvonne Catterfeld (44) und Kamrad sowie Palina Rojinski und Rea. Alle vier schafften es nicht, das Nashorn zu enthüllen, denn weder Ralf Moeller noch Handballstar Stefan Kretzschmar (51) steckten, wie sie es vermutet hatten, unter der Maske. Tatsächlich war aber die Sportart schon die richtige; beim Hochheben der Maske enthüllte sich Ex-Handballprofi Pascal Hens (44).

Anzeige Anzeige

ActionPress Madita van Hülsen bei den Sport Bild Awards in Hamburg 2018

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Palina Rojinksi, "The Masked Singer" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige