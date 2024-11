Familie geht vor: Daniel Craig stellt Tochter über Karriere

Daniel Craig (56) hält sein Familienleben gerne privat. Nun sprach er in einem Interview allerdings offen über seine Beziehung zu seiner jüngsten Tochter Grace (6), die er offenbar über seine Karriere stellt. Im Gespräch mit New York Times anlässlich seines neuen Films "Queer" verriet der Schauspieler, dass er seine Karriereentscheidungen zunehmend nach seinem Familienleben ausrichte: "Ich habe eine sechsjährige Tochter zu Hause, und ich möchte nicht mehr so viel von zu Hause weg sein, wie ich es in der Vergangenheit war." Die Familie stehe für ihn inzwischen an erster Stelle, und bei der Auswahl neuer Projekte denke er immer zuerst an Grace.

Diese Denkweise spiegelt sich nun auch in seiner Herangehensweise an neue Rollen wider. Daniel betonte, dass er Angebote nicht mehr leichtfertig annehme, sondern sich intensiv mit den Produktionen auseinandersetze. Denn die Arbeit nimmt einen großen Raum in seinem Alltag ein, auch abseits vom Filmset. "Wenn ich mich für eine Rolle entscheide, fällt es mir schwer, sie hinter mir zu lassen", gestand der James-Bond-Darsteller. "Ich bin kein Method Actor, aber ich bin ein Albtraum, wenn ich arbeite. Ich möchte nach Hause gehen und alles vergessen und einfach normal sein, einfach sagen 'Hey, Familie!', aber die Hälfte meines Gehirns ist bei der Arbeit."

Daniel ist seit 2011 mit Rachel Weisz (54) glücklich verheiratet. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Grace zur Welt. Sie ist das Nesthäkchen der Patchworkfamilie. Denn der 56-Jährige hat aus seiner ersten Ehe mit Fiona Loudon bereits eine 32-jährige Tochter namens Ella. Rachel bringt einen 18-jährigen Sohn namens Henry aus ihrer Beziehung mit Regisseur Darren Aronofsky (55) mit. Trotz ihrer fordernden Karrieren legen beide großen Wert auf ihr Familienleben. "Familie ist uns das Wichtigste", verriet Rachel einmal in einem früheren Interview.

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere in Venedig, September 2024

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

