Neue Doku zeigt Molly-Mae Hagues Leben nach Tommy-Trennung

Nach der überraschenden Trennung von Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) im August wird die Reality-TV-Bekanntheit nun die Hauptrolle in einer neuen Amazon-Dokumentation übernehmen. Die Serie über die britische Love Island-Kandidatin soll im Januar 2025 Premiere feiern und laut Prime Video exklusive Einblicke in Mollys Umgang mit der Trennung von ihrem Verlobten bieten. Außerdem steht ihr Leben als alleinerziehende Mutter und die Gründung ihrer Kleidungsmarke im Fokus. Die ersten drei Episoden werden am 17. Januar ausgestrahlt, die restlichen drei Episoden folgen im Frühjahr 2025.

Aufgrund der Geschehnisse des turbulenten Jahres, in dem eigentlich Molly-Mae und Tommys Hochzeitsvorbereitungen gefilmt werden sollten, steht nun das alltägliche Leben der 25-Jährigen im Mittelpunkt. Laut dem Streaminganbieter wird die Dokumentation "roh, real und eine Neudefinition dessen, was es bedeutet, unter intensiver öffentlicher Beobachtung zu stehen." Auch Bambi, die einjährige Tochter des Ex-Paars, das sich im Jahr 2019 in der britischen Version von "Love Island" kennenlernte, soll Teil der Show sein.

Für ihre Tochter will die Influencerin allerdings einige Details der Trennung von dem 25-Jährigen geheim halten. "Niemand außer Tommy und mir wird jemals wirklich wissen, was passiert ist, und so soll es auch bleiben, um Bambis willen", erklärte Molly in einem Interview mit der britischen Vogue. Sie denkt, dass ihr Ex-Verlobter aber eines Tages selbst mit der Sprache herausrücken wird: "Ich glaube, wenn er dazu bereit ist, wird er vielleicht mehr sagen. Aber ich denke, das muss er unter seinen eigenen Bedingungen tun." Gegen den Boxer stehen viele Gerüchte über Seitensprünge im Raum. Erst kürzlich äußerte sich das OnlyFans-Model Katy Robertson dazu und behauptete, mit Tommy geschlafen zu haben, während er noch mit Molly-Mae zusammen war.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Oktober 2024

Getty Images Tommy Fury, Boxer

