Nach Trennung: Molly-Mae bekommt ihre eigene Dokumentation

Jetzt ist es offiziell: Molly-Mae Hague (25) wird die Hauptrolle in einer neuen Prime-Video-Doku übernehmen. Die dreiteilige Serie gewährt intime Einblicke in ihr Leben nach der viel diskutierten Trennung von Boxer Tommy Fury (25). Produziert wird das Projekt vom gleichen Team, das auch hinter der erfolgreichen Netflix-Serie "At Home With the Furys" steckt. Ursprünglich war geplant, die Hochzeitsvorbereitungen des Paares zu zeigen, doch nun steht Mollys Alltag als alleinerziehende Mutter und erfolgreiche Unternehmerin im Fokus. Gegenüber der britischen Vogue verrät die TV-Persönlichkeit: "Bisher läuft alles gut. Ich bin noch nicht durchgedreht, obwohl ständig Kameras in meinem Haus sind."

Diese begleiten Molly bereits seit Monaten und dokumentieren ihr Leben in ihrer luxuriösen 4,5-Millionen-Euro-Villa in Cheshire sowie ihre Arbeit im Büro des eigenen Modelabels Maebe – vor und nach dem Launch der ersten Kollektion Ende September. Laut Daily Mail wird auch Tochter Bambi, die sie mit Tommy bekam, in der Serie zu sehen sein, um den Zuschauern einen möglichst authentischen Einblick in Mollys Alltag zu bieten. Die Ausstrahlung auf Prime Video ist für Anfang 2025 geplant, da die Produzenten sicherstellen möchten, dass die Inhalte so aktuell wie möglich sind.

Molly und ihr Ex-Verlobter Tommy fanden 2019 in der Realityshow Love Island zueinander, im Sommer dieses Jahres trennte sich das Paar allerdings. Im Interview mit Daily Mail spricht die Influencerin darüber, wie sie im Anschluss an die Trennung in eine "neue Ära" ihres Lebens eingetreten sei und wie ihr Fashion-Projekt ihr geholfen dabei geholfen habe, neues Selbstvertrauen aufzubauen. Seit der Geburt ihrer Tochter im Januar 2023 habe sie sich stark weiterentwickelt: "Als ich Mutter wurde, habe ich mich als Person stark verändert und verschiedene Dinge wurden mir in Bezug auf Mode wichtiger." Die Gründung ihres Labels sei für sie genau der richtige Schritt gewesen: "Ich hatte das Gefühl, bereit für etwas Neues zu sein."

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Oktober 2024

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

