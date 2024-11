Prinz William hat besondere Bindung zu Tochter Charlotte

Prinz William (42) pflegt zu seinen drei Kindern ein gutes Verhältnis. Zu seiner Tochter Prinzessin Charlotte (9) hat er aber eine besondere Bindung. Anfang November reiste William für die Verleihung des Earthshot-Preises nach Kapstadt. Dabei trug er ein süßes Andenken von seiner kleinen Prinzessin. Der zukünftige König hatte ein selbst gemachtes Freundschaftsbändchen um sein Handgelenk. Auf den kleinen Perlen stand "Papa". "William wird gewusst haben, dass das Armband, das sie für ihn gemacht hat, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde – er trug es stolz und auffällig", teilte die ehemalige BBC-Royal-Korrespondentin Jennie Bond dem Magazin OK! vor wenigen Tagen mit. Damit setzte er ein liebenswertes Zeichen dafür, wie nahe er seiner Tochter steht.

Laut der königlichen Expertin hat das Vater-Tochter-Duo eine enge Bindung. "Ich glaube, Töchter und Väter haben eine ganz besondere Beziehung - besonders, wenn es nur ein kleines Mädchen in der Familie gibt." Ihre Vermutung gilt auch für William. "Ich bin mir sicher, dass er auf alle seine drei Kinder unheimlich stolz ist, aber er hat einen besonderen Platz im Herzen für seine sportliche kleine Charlotte", vermittelte die Expertin dem Magazin.

Charlotte sorgte erst vor wenigen Tagen mit einer emotionalen Reaktion für Schlagzeilen. Der Mann von Prinzessin Kate (42) änderte seinen Look von glatt rasiert zu Dreitagebart. Der neue Bart schien seiner Tochter aber gar nicht zu gefallen. "Es gab Tränen in Strömen", verriet William im Interview mit People. Aufgrund der Reaktion von Charlotte rasierte William seinen Bart ab. "Dann habe ich es wieder wachsen lassen und sie überzeugt, dass alles gut werden würde", erklärte der Prinz. Beim zweiten Versuch hatte er Erfolg. Inzwischen hat sich Charlotte an den neuen Look ihres Papas gewöhnt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Charlotte im Juni 2023

Getty Images Prinz William, britischer Royal

